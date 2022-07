Läuferinnen und Läufer kämpfen auf anspruchsvoller Strecke rund um Füssen

Beim Laufwochenende in Füssen treten Sportler aus verschiedensten Nationen und unterschiedlichsten Alters an. Vor allem die Höhenmeter haben es in sich

24.07.2022 | Stand: 11:01 Uhr

Ein Lauf, der es in sich hatte: Bei der Neuauflage des Laufwochenendes in Füssen, stellten sich über 300 Sportlerinnen und Sportler einer herausfordernden Strecke mit einigen Höhenmetern rund um Füssen. In den Disziplinen Halbmarathon, 10-Kilometer und Marathon, traten Läufer aus Ländern wie Belgien, Russland, den USA und Deutschland gegeneinander an. Vielfalt gab es neben den Nationen auch beim Alter: Waren die jüngsten Teilnehmer Jahrgang 2018, traten bei den Erwachsenen Sportler der Jahrgänge 1951 an.

Los ging es mit den Kleinsten ab drei Jahren

Los ging es am Samstagnachmittag allerdings mit den kleinsten Nachwuchssportlern: Beim Bambini-Lauf traten zunächst Drei- bis Fünfjährige an die Startlinie an der Morisse – oft noch in Begleitung von Mamas und Papas. Ihnen folgten dann die „Mini-Kids“ (5 bis 8 Jahre), die „Maxi-Kids“ (8 bis 10 Jahre) sowie die Kinder ab 10 Jahren und älter. Partner des Kinderlaufs waren auch in diesem Jahr die Allgäuer Zeitung sowie die Erich Kästner Schule Füssen. Den Startschuss zu den jeweiligen Rennen gab Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Der Andrang der Kinder war riesig – schließlich gab es auch für jeden Teilnehmer eine Medaille. Bei den Kleinsten rannte der vierjährige Toni über 300 Meter als Erster ins Ziel. Ein echter Läufer-Nachwuchs? „Ein sportbegeisterter Fußballer“, erklärt seine Mutter.

Corona hat auch das Laufsportwochenende in Füssen verändert

Veranstalter des Laufsportwochenendes waren auch in diesem Jahr Herbert und Lukas Hiemer vom gleichnamigen Sportstudio in Füssen. Juniorchef Lukas Hiemer zeigte sich noch vor dem Rennen sehr zufrieden über die Vorabanmeldungen und war erleichtert über das gute Wetter. Denn auch das Laufwochenende war zwei Jahre lang der Pandemie zum Opfer gefallen. Und Corona hat die Veranstaltung verändert: Auf das große Zelt, in dem sonst die Siegerehrungen stattgefunden hatten, verzichteten die Organisatoren. „Menschenmengen wollten wir meiden, die ersten Planungen waren bereits im April“, teilt ein Sprecher den Zuschauern mit.

Geändert hat sich in diesem Jahr zudem der Streckenverlauf auf der 10-Kilometer-Distanz. Für die Sportler eine Herausforderung, denn es galt mehr Höhenmeter und eigentlich 10,4 Kilometer zu überwinden: „Die alte Strecke hatte schon einen besonderen Reiz“, sagte Hannes Großkopf, der als Dritter mit einer Zeit von genau 36 Minuten ins Ziel kam. Er musste sich nur Michael Laur (35:14) und dem erfolgreichen Läufer Thomas Kotissek (34:30) geschlagen geben. Der holte den Preis nach Hause: Kotissek, der Vize-Weltmeister im Berglaufen ist, wohnt in Füssen.

Lokalmatadorin Johanna Hiemer siegt beim Halbmarathon

Auch in der Disziplin Halbmarathon zeigte sich das hohe Niveau des Füssener Wettkampfs: Bei den Damen holte sich Johanna Hiemer, Profi-Skibergsteigerin und Frau des Veranstalters Lukas Hiemer, den Titel. Den ersten Platz zu erzielen, habe sie sich allerdings gar nicht zum Ziel gesetzt, sagte die Sportlerin nach ihrer Ankunft im Ziel. Auch sie fand die Strecke durchaus sehr fordernd: „Die zweite Hälfte war hart. Die Höhenmeter tun am Ende schon noch mal weh.“ Hiemer sprach damit den Anstieg zum Hohen Schloss an, den die Sportler überwinden mussten, bevor sie die letzten Meter durch die Stadt bis ins Ziel hinter sich brachten. Die fand auch der Sieger der Männer im Halbmarathon, René Spanier, über die gut 21 Kilometer hart. Der Kölner hatte sich spontan dazu entschieden bei dem Rennen mitzulaufen – offensichtlich eine gute Entscheidung.

Die Sieger und Siegerinnen des Laufwochenendes Füssen

Beim 10-Kilometer-Lauf erzielten die Läufer aufgrund der neuen Strecke Bestleistungen:

Damen: Kristin Zimmermann (43:02), Anastasila Shabalina (46:25), Ronja Osberghaus (46:37).

Herren: Thomas Kotissek (34:30), Michael Laur (35:14), Hannes Großkopf (36:00).

Die Ergebnisse des Halbmarathons:

Damen: Johanna Hiemer (1:28:00), Elenna Weber (1:32:18), Kristina Burger (1:3902).

Herren: René Spanier (1:19:45), Julian Paul (1:21:54), Daniil Miasoedov (1:22:27).

Am Sonntag starteten die Teilnehmer in der Königsdisziplin Marathon:

