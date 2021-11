Lage beim EV Füssen spitzt sich zu: 5:1-Führung verspielt

Das Auswärtsspiel in Passau wird für die Schwarz-Gelben beim 5:6 nach Penalty zum Fiasko. Wie Trainer Marko Raita versucht, das Unerklärliche zu rechtfertigen.

22.11.2021 | Stand: 17:58 Uhr

Es wäre der erhoffte Befreiungsschlag gewesen, doch endete letztendlich blamabel. Der EV Füssen zeigte beim Duell der Kellerkinder der Eishockey-Oberliga in Passau 37 Minuten lang eine starke Leistung, führte hochverdient mit 5:1. Was dann passierte, ist nur schwer zu erklären. Trainer Marko Raita versuchte es und sah bei seinem Team im letzten Abschnitt Angst vor einem weiteren Misserfolg nach der anhaltenden Negativserie. So gab man den sicher geglaubten Erfolg noch aus der Hand und unterlag mit 5:6 im Penaltyschießen.