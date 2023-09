Das gibt es für die Landtagswahl zu beachten

Die Briefwahl muss rechtzeitig beantragt werden. Ins Wahllokal kommen tendenziell ältere Menschen. So laufen die Vorbereitungen für die Landtagswahl in Füssen.

20.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Trend weg vom Gang in das Wahllokal hin zur Briefwahl ist eindeutig - auch in Füssen. Bereits am ersten Zustelltag der Wahlbenachrichtigungen startete der Ansturm: Die ersten 100 Online-Briefwahlanträge gingen bei der Stadt ein. 1600 sind es am Montag, knapp drei Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober. Viele Menschen wollen ihre Stimme wohl schon vor dem Stichtag abgeben, die geheime Wahl im trauten Heim treffen. "Ins Wahllokal kommen eher ältere Menschen", sagt Tanja Hofmann, Mitarbeiterin im Einwohnermeldeamt Füssen.

11.000 Menschen sind in Füssen, Weißensee und Hopfen am See wahlberechtigt

Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Füssen, Weißensee und Hopfen am See haben inzwischen ihre Wahlbenachrichtigung erhalten. Das sind in Summe etwa 11.000 Menschen, sagt Hofmann. Seit 2014 arbeitet die Verwaltungsfachwirtin bei der Stadt Füssen. In diesem Jahr ist sie unter anderem im Wahlamt tätig.

"Sobald die Wahlbenachrichtigung angekommen ist, kann die Briefwahl beantragt werden", sagt Hofmann. Die Wege zu den Briefwahlunterlagen sind vielfältig. Wer den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung scannt, gelangt direkt auf eine Webseite, bei der nur noch der Button "Beantragen" angeklickt werden muss, sagt Hofmann. Auch können die Unterlagen über die Webseite der Stadt Füssen beantragt werden. Dann müssten aber die Daten zur Person und die Wählerverzeichnisnummer eigenständig eingegeben werden. "Online-Anträge sind jedoch nur bis zum 1. Oktober möglich", sagt Hofmann.

Auch handschriftlich per Post, per E-Mail oder durch persönliche Abholung können die Dokumente zur Briefwahl angefordert werden. "Es gibt jegliche Möglichkeiten", sagt Hofmann.

Briefwahl spätestens am 7. Oktober beim Rathaus Füssen einwerfen

Die persönliche Abholung der Briefwahlunterlagen ist bis Freitag, 6. Oktober, 15 Uhr möglich, sagt Hofmann. Wer Briefwahlunterlagen per Post zurücksendet, sollte dies bis spätestens Montag, 2. Oktober, erledigen. Schließlich folgt am 3. Oktober der Feiertag. Später in der Woche können Wählerinnen und Wähler die Unterlagen noch in den Briefkasten am Haupteingang des Füssener Rathauses einwerfen. Die letzte Leerung finde am Samstagvormittag, 7. Oktober, statt.

Dorthin sollte neben dem Personalausweis oder dem Reisepass auch die Wahlbenachrichtigung mitgebracht werden. Falls letztere vergessen wurde, könnten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer vor Ort jedoch auch überprüfen, ob die jeweilige Person wahlberechtigt ist. Auf der Wahlbenachrichtigung ist auch vermerkt, in welchem Wahllokal gewählt werden darf. In einem anderen ist die Stimmabgabe nicht möglich. Die Wahllokale befinden sich im Rathaus in Füssen, in der Grundschule Füssen-Schwangau, in der Realschule Füssen, im Kindergarten Zwergenburg in Hopfen am See und im Schützenhaus Weißensee.

Wahlergebnisse werden am Abend des 8. Oktober bekannt gegeben

Etwa 200 Wahlhelfer und Wahlhelferinnen werden in Füssen für die Landtagswahl benötigt. "Grundsätzlich suchen wir immer nach Helfern", sagt Hofmann. Aktuell seien genügend eingeladen, doch für kurzfristige Ausfälle gebe es nur einen überschaubaren "Reservepool".

Bei den vorigen Landtagswahlen im Jahr 2018 lag die CSU im Wahlkreis Füssen mit 35,31 Prozent der Zweitstimmen vorn, gefolgt von den Grünen, der SPD, den Freien Wählern und der AfD. Das Direktmandat hatte sich Angelika Schorer (CSU) mit 35,32 Prozent gesichert. Vorläufige Ergebnisse für die anstehende Landtagswahl gibt es dann am Abend des 8. Oktober.

