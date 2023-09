Füssen feiert eine "Lange Nacht der Demokratie"

Premiere findet im Jugendtreff Füssen statt. Was geboten wird.

23.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Premiere rückt näher: Im Jugendtreff Füssen findet am Freitag, 29. September, erstmalig die "Lange Nacht der Demokratie" statt. Los geht's um 17 Uhr, das bunte Rahmenprogramm dauert bis 22 Uhr. Auf die Besucherinnen und Besucher warten ein toller Markt der Möglichkeiten und vieles mehr, so der Kreisjugendring in seiner Ankündigung.

Das Jugendparlament Füssen organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit dem Kreisjugendring Ostallgäu. Gastgeber ist das Jugendzentrum. Beim Markt der Möglichkeiten können Vereine und Organisationen mitmachen. Zum Rahmenprogramm gehören eine Jugendkonferenz, Live-Auftritte von Musikern und einem Poetry Slammer. Zudem erwartet die Teilnehmenden ein vielfältiges Programm zum Thema Demokratie, ein U18-Wahl sowie leckeres Essen und Getränke. Weiteren Informationen werden auf der Homepage des Kreisjugendrings unter www.kjr-ostallgaeu.de/lange-nacht-der-demokratie veröffentlicht.