Allgäuer Bergführer beteiligen sich an der Entwicklung eines Lawinensuchgeräts, das Retter per Audiobefehl zu Verschütteten navigiert. So funktioniert es.

27.10.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Zehn Minuten. So wenig Zeit bleibt, um einen Lawinenverschütteten vor dem sicheren Tod zu retten. Jede Sekunde zählt, bevor die Schneemassen ihn qualvoll ersticken lassen. In der Prävention solcher Unglücke könnte jetzt aber ein großer Fortschritt gelungen sein. Und maßgeblich daran beteiligt war Bergführer Thomas Hafenmair aus Roßhaupten (Kreis Ostallgäu).