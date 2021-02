Künstler bauen einen Stall für Maria und Josef und wollen damit Freude bringen. Unbekannte warfen das Jesus-Baby in den Lech, jetzt liegt es wieder im Stall.

08.01.2021 | Stand: 10:55 Uhr

Freude soll sie bringen, die lebensgroße Krippe, die auf der Lechwiese in der Floßergasse steht. Vor allem auch in der Corona-Zeit, während des Lockdowns, sagt Miriam Dunja Westerdoll. Ihr Mann, John Arthur, der auch Initiator der Waldbibliothek ist, hatte die Idee zu dem Projekt, an dem hiesige Künstler beteiligt waren – unter anderem die beiden Bühnenplastikerinnen Anna Pfanzelt und Julia Hiemer.