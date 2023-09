Lebensmittel, Kunsthandwerk und ein Zirkus: Beim Von Hier-Hoffest gibt es einiges zu sehen

Beim Von Hier-Hoffest auf dem Bio-Hof Eggensberger in Hopfen ist für die Besucher einiges geboten. Viele beeindruckt auch die besondere Lage des Bauernhofs.

18.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Autoschlangen und Fahrradkolonnen zogen sich am Sonntag nach Hopfen am See zum Bio-Bauernhof Eggensberger, denn dort fand das Von Hier-Hoffest in diesem Jahr statt. Die Familie Eggensberger liefert Bio-Milch an die Firma Feneberg, die die Marke Von Hier verkauft. Aus der Milch wird unter anderem Butter, Joghurt und Käse hergestellt.

„So ein großes Fest ist schon was besonderes,“ sagte Sohn Max Eggensberger. Aber es bedürfe einiges an Organisation, beispielsweise half die Feuerwehr aus Hopfen bei der Parkplatzeinweisung. Das Urlauberehepaar Köhler aus dem Harz hatte gestern Abend beim Alphornblasen in Hopfen vom Hoffest gehört. „Die Lage hier über dem See mit dem Bergpanorama ist einzigartig, und es gibt hier so viel zu entdecken und zu probieren.“

Als Besonderheit gab es Rotweinkäse beim Von Hier-Hoffest

Bei Annette Rohrbach vom Von Hier-Promotionteam gab es heute als Besonderheit Rotweinkäse. Auch Wurst und Camembert wurden von den Besuchern gelobt. Ein kleiner, feiner Kunsthandwerkermarkt lud zum Schmökern ein, und im Hofladen von Familie Eggensberger und im Von Hier-Verkaufszelt konnte man Lebensmittel kaufen.

Sogar ein kleiner Zirkus war zu Gast und erfreute mit seinen Vorführungen. Auch der Spielebereich war rege besucht und beim Tretbulldogfahren kam Wettbewerbsstimmung auf. Ein wunderschönes Hoffest in traumhafter Lage, war die Meinung vieler Leute.