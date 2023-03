"Sie sollten sich schämen": Lehrergewerkschaft attackiert Füssener Lokalpolitiker nach Eklat

Eine Aussage des Füssener Stadtrats Dr. Martin Metzger über eine Kollegin lässt die Emotionen hochkochen. Warum sich jetzt sogar die Gewerkschaft einschaltet.

14.03.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Weiter hohe Wellen schlägt eine Äußerung von Dr. Martin Metzger im Füssener Stadtrat. Dieser hatte sich in einer Diskussion abfällig über seine Ratskollegin Ilona Deckwerth ( SPD) geäußert, die als Lehrerin tätig ist. Wörtlich sagte Metzger: „Hier gibt es ein paar Leute, die am nächsten Tag wirklich arbeiten müssen und nicht nur ein paar Kinder betreuen.“

Nach Eklat im Stadtrat: Bayerische Lehrergewerkschaft attackiert Füssener Stadtrat

Nachdem bereits einige Leser der Allgäuer Zeitung diese Aussage in Zuschriften an die Redaktion verurteilten, hat sich auch Florian Kohl in einem offenen Brief zu Wort gemeldet. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern greift Metzger darin scharf an. Er könne ob der offen zur Schau getragenen Respektlosigkeit gegenüber einer ganzen Berufsgruppe nur den Kopf schütteln. „Sie sollten sich aufgrund dieser Aussage schämen“, schreibt Kohl.

Aussagen wie die von Metzger würden Lehrermangel in Bayern befeuern

Derzeit herrsche ein Mangel an Lehrkräften. Auch der Nachwuchs fehle. Das liegt nach Kohls Sicht unter anderem auch daran, dass Lehrkräfte in der Gesellschaft nur sehr wenig Anerkennung erhalten. Mit Metzgers sinngemäßer Aussage, die Arbeit einer Lehrkraft sei keine „wirkliche Arbeit“, sondern nur „Aufsicht von ein paar Kinderchen“, werde genau diese fehlende Anerkennung befeuert.