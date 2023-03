Warnung in Füssen: "Lehrermangel noch noch nie so groß"

Präsidentin des größten bayerischen Lehrerverbandes und Bezirksvorsitzende zu Gast in Füssen.

Simone Fleischmann, die Präsidentin des größten bayerischen Lehrerverbandes BLLV mit etwa 66.000 Mitgliedern, und die schwäbische Bezirksvorsitzende Gertrud Nigg-Klee haben die Hauptversammlung des Kreisverbandes Füssen besucht.

Es trifft vor allem die Mittelschule

Bei ihrer Begrüßung lobte die Bezirksvorsitzende die Verbandsführung, und auch die Präsidentin begann mit einem großen Lob. „Du hast Schwung und das Herz am rechten Fleck“, rief sie der Füssener Vorsitzenden Nicoletta Schelldorf zu. Dann aber wurde sie ernst und erklärte: „Der Lehrermangel war noch nie so groß.“ Betroffen sei davon – für die kommenden 20 Jahre – vor allem der Bereich der Mittelschule. „Bei diesem akuten Lehrermangel“, so die Präsidentin, „können Quereinsteiger zwar helfen, auf lange Sicht jedoch muss die Professionalität des Lehrerberufs gewahrt werden.“

Tests durchführen in der Corona-Zeit

Fleischmann erinnerte: „Die Kolleginnen sind ganz für die Kinder da, haben alles top gemacht, auch während der Corona- Zeit, wo sie Tests durchführten, eine Aufgabe, die eigentlich berufsfremd ist. Die früher oft weit verbreitete Stimmung, Lehrerinnen und Lehrer würden zu wenig arbeiten, ist inzwischen gekippt.“

Sie freue sich, dass die Gleichwertigkeit der Lehrenden an allen Schularten inzwischen erkannt worden sei und sich auch in der Besoldung ausdrücken werde. Dabei betonte sie, dass auch die Lehrerbildung gleichwertig sein müsse, mit gleichem Studium.

Kreisvorsitzende Nicoletta Schelldorf stellte ihren Tätigkeitsbericht vor und erinnerte an die Aktivitäten des Verbands im vergangenen Jahr.

Für langjährige Mitgliedschaften folgten die Ehrungen.

60 Jahre: Hermann Rauch und Helmut Gerhart;

50 Jahre: Gabriela Modes und Barbara Pabst;