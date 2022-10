Schreiner mit Profil: Sebastian Moser gewinnt Wettbewerb

Vier Stunden hatten die Teilnehmenden Zeit, um einen Hocker mit aufwendigen Holzverbindungen herzustellen.

08.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der praktische Leistungswettbewerb im Schreinerhandwerk des Bezirkes Schwaben hat vor Kurzem wieder in der Schreinerwerkstatt der Berufsschule Füssen stattgefunden. Die Aufgabe für die zwei jungen Frauen und fünf jungen Männer bestand darin, innerhalb von viereinhalb Stunden jeweils einen Hocker mit aufwendigen Holzverbindungen zu fertigen.

Teilnehmer aus dem Allgäu am Start

Die jeweiligen Innungssiegerinnen und -sieger aus Füssen, Kaufbeuren-Marktoberdorf, Dillingen, Donau-Ries, Memmingen-Mindelheim, Ulm und Günzburg-Krumbach, die erst vor kurzem ihre Gesellenbriefe bekommen hatten, waren bei der Lösung der an sie gestellten Aufgabe alle hoch motiviert.

Günther Seelos, neben Schreinermeister Florian Klein und Berufsschullehrer Christoph Wegscheider eines der Mitglieder der Prüfungskommission, freute sich besonders, dass Sebastian Moser von der Schreinerinnung Füssen bei dem Leistungswettbewerb als Sieger hervorging.

Schreiner aus Steingaden: Mit Note 1,0 abgeschnitten

Er hatte seine Lehre bei der Innungsschreinerei Florian Klein in Steingaden absolviert und bereits beim Wettbewerb „Die Gute Form“ und bei der Innungsprüfung in Füssen mit der Note 1,0 abgeschnitten.

„Es war ein toller Wettbewerb, der mir viel abverlangt hat. Mit meinen Mitbewerbern war es ein angenehmes Miteinander und ein toller fachlicher Austausch. Jetzt freue ich mich auf die bayerische Meisterschaft“, sagte Sebastian Moser nach seinem erfolgreichen Abschluss.

Durch seine erneute Spitzenleistung wird er an der Bayerischen Meisterschaft am in der Meisterschule in Garmisch-Partenkirchen teilnehmen. Bei diesem Wettbewerb treten die sechs Kammersieger aus den Regionen gegeneinander an.

Am Ende treffen Teilnehmer aus allen Bundesländern aufeinander

Der Sieger oder die Siegerin hier wird beim deutschen Wettbewerb dabei sein, wo die Gewinnerinnen und Gewinner aus den verschiedenen deutschen Bundesländern aufeinander treffen.