Ludwig baute nicht nur Schlösser

Vortrag Architektur interessierte den König auch bei anderen Häusern

22.08.2022 | Stand: 16:55 Uhr

Kurz nach dem 150. Jubiläum der Grundsteinlegung von Schloss Neuschwanstein am 5. September stand im Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau ein Thema im Mittelpunkt, das König Ludwig II. „wahnsinnig interessiert“ hat, wie Museumsmitarbeiterin Vanessa Richter vor dem Vortrag im Palmenhaus betonte. Die Kuratorin am Architekturmuseum der Technischen Universität (TU) München, Dr. Katrin Bäumler, zeigte den etwas mehr als 40 Besuchern unter dem Titel „Nicht nur Königsschlösser – Ludwig II. und die Architektur“ auf, dass sich der Monarch nicht ausschließlich auf Schlossbauten konzentriert hatte. Sei Ludwig II. doch maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass während seiner Regierungszeit von 1864 bis 1886 auch Krankenhäuser, Hochschulen und andere öffentliche Bauten errichtet beziehungsweise baulich verändert wurden.

Der Münchner Zentralbahnhof, wie der heutige Hauptbahnhof damals hieß, sei noch vor dem „Beginn seiner außergewöhnlichen Schlossbautätigkeit“, den Bäumler auf das Jahr 1869 datierte, unter Ludwig II. „wesentlich erweitert“ worden. Der Wittelsbacher habe jedoch auch „schwere Rückschläge als öffentlicher Bauherr“ hinnehmen müssen, wofür die Referentin den geplanten Bau eines Festspielhauses am Isarhochufer in München als Paradebeispiel anführte. Als Verfechter der Wissenschaft und der Kunst habe sich Ludwig auch für Baudenkmäler eingesetzt und damit „einen wichtigen Schritt in Richtung der Institutionalisierung der Denkmalpflege in Bayern“ getan. Einen Schwerpunkt seiner architektonischen Interessen hätten aber die Königsschlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee gebildet. Bäumler bezeichnete sie als „höchst komplexe Bauten“, bei denen Ludwig „alles bis ins kleinste Detail“ mitentschieden habe.

Diese Bauten seien aber allesamt bei Ludwigs Tod 1886 „noch nicht vollendet“ gewesen. Währenddessen wurden unter seiner Ägide der Wintergarten auf der Münchner Residenz sowie das Königshaus auf dem Schachen errichtet. Wie mannigfaltig das architektonische Spektrum in der Regierungszeit des Wittelsbacherkönigs gewesen sei, belegten indes auch verschiedene öffentliche Bauten, auf deren Entstehung er „großen Einfluss“ gehabt habe. Der Monarch habe nicht nur den Bau des Künstlerhauses am Lenbachplatz in München in die Wege geleitet und das 1869 eröffnete Bayerische Gewerbemuseum in Nürnberg sowie ein weiteres Gewerbemuseum in Kaiserslautern maßgeblich initiiert, sondern auch den Neubau der Akademie der Bildenden Künste finanziell gefördert. Wie sehr sich Ludwig auch mit anderen sozialen Fragen beschäftigt habe, unterstreichen laut Bäumler „wichtige Sozialbauten“ wie das Krankenhaus Rechts der Isar und das Haunersche Kinderspital, deren Bau beziehungsweise Erweiterung der bayerische König teilweise großzügig unterstützt habe.