Ludwig trifft Falco: Da sprüht die Energie in Füssen

Dr. Konstantinos Kalogeropoulos vereint im Festspielhaus in einer perfekt ausgeklügelten Inszenierung die Geschichten um den Märchenkönig und den Sänger.

23.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein mitreißendes, energiegeladenes Treffen zwischen Ludwig und Falco erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer im voll besetzten Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Die perfekt ausgeklügelte Inszenierung von Dr. Konstantinos „Konsti“ Kalogeropoulos, seine äußerst professionelle Begleitung am Flügel, die zugleich die vierköpfige Band und den Leadgitarristen zu Höchstleistungen animierte und die hervorragend disponierte Technik bildeten das Fundament, auf dem die gut aufgelegten Gesangsstars, die Tanzgruppe und die Artistinnen das Publikum immer wieder zu Ovationen animierte.

Kerbst als Falco: es knistert

Für den erkrankten Matthias Stockinger sprang Marc Trojan als König Ludwig II. ein. Er überzeugte mit hoch emotionalem Schauspiel und Gesang. Es knisterte, wenn Alexander Kerbst als Falco auf die Bühne trat. Er verkörperte in Mimik, Gestik und Gesang als Geck mit gegeltem Haar und Sonnenbrille wie wohl kein anderer den österreichischen Urvater des Raps. Das zeigte er bereits bei „The Sound of Music“. Ludwig und der österreichische König des Pops, beide exzentrisch und exaltiert, begeisterten mit ihrem swingenden Freundschaftsduett.

Innig gesungenes Duett

Hernach saßen sie einträchtig zusammen und lauschten dem Lied „Mein Ritter“ (Kirstin Hesse). Die tragische Liebe zwischen Ludwig und Sisi wurde offenbar in „Rosen ohne Dornen“ (Maria Meßner), dem innig gesungenen Duett „In Palästen geboren“ aus dem Füssener Musical Ludwig2.

Da war aber auch Ludovika (Stefanie Kock), die mit „Der König ist nicht ganz bei Trost“ gehörig dazwischen funkte.

Sisi am Handy

Gut inszeniert war die Telefonszene, bei der Ludwig mit einem uralten Telefon anrufen wollte und Falco ihm dafür postwendend ein Handy überreichte. Ludwig freute sich, dass er nun auch vom Pferd aus Sisi anrufen konnte. Prompt stimmte Falco „Vienna calling“ an.

Jeanny taucht auf

Lesen Sie auch

Veranstaltungen am Wochenende im Allgäu Lindaupark Open Air, Allgäu Triathlon oder Allgäuer Festwoche: Das sind unsere Tipps fürs Wochenende

Nach seinem gehämmerten „Amadeus“ sah Falco seine Jeanny. Die Backgroundgruppe stützte die Gesänge gut ab. Die Akrobatinnen, Tänzerinnen und Tänzer brachten viel Leben auf die große Bühne des Festspielhauses, wobei die Requisiten und das Bühnenbild stimmig waren und der Handlung entsprachen. Gekonnt setzte Alexander Kerbst als Falco den Wiener Dialekt beim Song „Amerika“ ein. Mit Ludwigs „Geliebte Berge“ und „Kalte Sterne“ verdüsterte sich die Szenerie, zudem Falco, der als Dr. Gudden auftrat, „Soll das die Zukunft sein“ anstimmte und Kalogeropoulos die „Schattenarie“ spielte. Vera Horn bot dazu als schwarzer Rabe eine gekonnte „Tuchakrobatik“.

So durfte das Meeting nicht enden. „Out oft the Dark“ sang Ludwig und „Coming home“ stimmte Falco an. So waren sie mit Sisi und Jeanny wieder vereint. Riesiger Beifall brandete auf für eine großartige Show.