Ludwig2-Musical in Füssen: Patrick Stanke wird zum neuen König gekrönt

30.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das Königsensemble im Festspielhaus Neuschwanstein bekommt ein neues Mitglied: Patrick Stanke übernimmt ab dem 4. August die Rolle des bayerischen Märchenkönigs. Der Musicaldarsteller wird dann erstmals in der Rolle von Ludwig II., König von Bayern, auf der Bühne stehen und die Krone aufgesetzt bekommen. Bis Jahresende wird der Künstler, der bereits in mehreren Hauptrollen im Festspielhaus Neuschwanstein zu sehen war, in einigen Vorstellungen vertreten sein.

Für ihn eine besondere Herausforderung: „Zur Krönung am 4. August werde ich den Schattenmannmantel gegen das blaue Gewand des Märchenkönigs eintauschen“, freut sich Stanke. Die Rolle als König Ludwig reihe sich nun nahtlos ein in die Reihe der Füssener Legenden, die er bereits auf der Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein spielen durfte. „Ob als Biest, als Graf Ferdinand von Zeppelin, als Gerold oder als Schattenmann, das Festspielhaus Neuschwanstein ist zu meinem zweiten zu Hause geworden und so wird auch der Kini einen ganz besonderen Platz in meiner Karriere haben und ist längst zu einer neuen Rolle meines Lebens geworden“, sagt Stanke.

Der Wuppertaler ist Diplom Musicaldarsteller. Der 42-Jährige hat an der Theaterakademie „August Everding“ in München studiert und ist im Festspielhaus bereits als Hauptdarsteller gesetzt: Seit der Weltpremiere im Oktober 2021 steht er in „Zeppelin – das Musical“ als Graf Ferdinand von Zeppelin auf der Bühne. Zudem verkörpert er auch die Titelrolle im Musical „Die Schöne und das Biest“. Nebenher ist Stanke als Solist bei Konzerten und als Regisseur tätig. Er hat bereits zwei Solo-Alben veröffentlicht.

Die weiteren Könige im König Ludwig Musical in Füssen

Neben Patrick Stanke sind in der Hauptrolle des Königs auch Matthias Stockinger, Oedo Kuipers und der beliebte Jan Ammann regelmäßig auf der Bühne. Vor allem Letzterer kann allerdings auch nicht mehr allzu häufig auf der Bühne am Forggensee auftreten, teilt das Haus mit. Man sei mit dem Darsteller in Kontakt bezüglich der Rolle des Königs. Wann er allerdings wieder auftreten wird, sei derzeit offen, teilt eine Referentin der Theaterleitung mit. Die hochkarätigen Darsteller haben häufig vieler Orts Engagements. So verkörpert der Musicaldarsteller Ammann beispielsweise in der täglichen RTL-Serie „Unter Uns“ die Rolle des Chris Weigel.

Dass sich Patrick Stanke in die Riege der Königshauptdarsteller einreihen wird, sei zu erwarten gewesen: „Er stand quasi in der Pipeline“, heißt es im Festspielhaus. Stanke sei aber zusätzlich eingesetzt worden: „Keiner unserer Ludwig-Darsteller hat bei uns am Theater den Königsmantel an den Nagel gehängt“, teilt die Referentin mit. Zuvor war der 42-Jährige in der Rolle des Schattenmannes in Ludwig2 zu sehen. Die sei ohnehin mit mehreren, wechselnden Darstellern besetzt, teilt das Festspielhaus mit. Stanke hinterlässt damit keine nun unbesetzte Rolle – er wird an einigen Terminen „weiterhin den Schattenmann spielen“. Man setzte im Festspielhaus ohnehin auf wechselnde Besetzungen. So entstehe stets etwas Neues im Zusammenspiel der Künstler.

Seit 2005 tausende Besucher im Festspielhaus

„Ludwig2 – Das Musical“ feierte im Jahr 2005 Uraufführung im Festspielhaus Neuschwanstein und begeisterte seit der Neu-Inszenierung von Theaterleiter des Hauses, Benjamin Sahler, aus dem Jahr 2016 bereits weit mehr als 250.000 Zuschauer. Ludwig2 erzählt von der Geschichte des „Märchenkönigs“ Ludwig II. von Bayern, der heute vor allem wegen seines mysteriösen Todes sowie dem Bau des Schlosses Neuschwansteins bekannt ist. Dabei ist die Handlung des Stückes zeitlos und zählt laut dem Festspielhaus Neuschwanstein zu den emotionalsten und ergreifendsten Musicals in deutscher Sprache.

