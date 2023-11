Nach Tod von Luis Stitzinger: So geht es seiner Ehefrau Alix von Melle ein halbes Jahr später

Nach dem Tod ihres Mannes, Extrembergsteiger Luis Stitzinger aus Füssen, am Kangchendzönga spricht seine Ehefrau erstmals persönlich mit unserer Redaktion.

15.11.2023 | Stand: 18:22 Uhr

Der Kangchendzönga im Himalaya (8586 Meter) sollte zum letzten Achttausender werden, den Extrembergsteiger Luis Stitzinger in seinem Leben erklomm. Am 25. Mai starb der 54-jährige Füssener wenige hundert Meter unterhalb des Gipfels. Wie inzwischen bekannt ist, litt Stitzinger an einem akuten Hirn- und Lungenödem, besser bekannt als Höhenkrankheit. Der Bergsteiger konnte demnach keine rationalen Entscheidungen mehr treffen, zumal er auf den Einsatz künstlichen Sauerstoffs bewusst verzichtet hatte. Nach diesen dramatischen Ereignissen hat sich seine langjährige Ehefrau Alix von Melle (52) nun erstmals in einem ausführlichen, persönlichen Gespräch geäußert.

