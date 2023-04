Lustiger als Loriot: Jodelkurs auf der Hündeleskopfhütte in Pfronten

Lydia Haslach bringt auf der Hündeleskopfhütte in Pfronten das Jodeln bei. Ab dem 20. Juli soll es dort einen Jodel-Stammtisch geben – offen für alle.

„Du dödl Du“ – wer kennt ihn nicht, den Kultklassiker von Loriot. Wer sich unter einem Jodelkurs die staubtrockenen Schulbänke mit der Jodeldiplomanwärterin Frau Hoppenstedt alias Evelyn Hamann vorstellt, liegt aber völlig falsch. Ein Jodelkurs macht Spaß, ist eine Erfahrung für alle Sinne und tut Körper und Seele gut.

Einst ein Lockruf fürs Vieh

In der Hündeleskopfhütte oberhalb von Pfronten-Kappel, bekannt als erste vegetarische Berghütte der Alpen, traf sich jetzt eine illustre Runde in luftigen Höhen, um sich dem Phänomen Jodeln zu nähern. Auf den Bergwiesen soll das Jodeln seinerzeit von Viehhirten als eine Art Kommunikation erfunden worden sein. Dabei war der laute „Juchzger“ oder Almschrei, der über weite Distanzen hörbar ist, nicht nur zwischen den Hirten oder Alphütten gebräuchlich, sondern auch als lockender Viehruf für das Jungvieh gedacht. Erst viel später kamen zu den lautmalerischen Naturjodlern die Melodien und Texte dazu.

"Ho - Ho - Ho" klingt es aus dem Brustkorb

„Ho – Ho – Ho, das muss ganz tief und laut aus dem Brustkorb kommen. Traut’s Euch!“, ermuntert Lydia Haslach, die Kursleiterin, ihre Schützlinge. Unzähligen Kursteilnehmern hat sie das Jodeln bereits beigebracht. Vor 29 Jahren, also im Jahr 1994, übernahm die passionierte Jodlerin die musikalische Leitung der Jodlergruppe in Nesselwang. Im Jahr 2020 wurde dazu eine Frauengruppe gegründet, die Singföhla Nesselwang. Mit ihren harmonischen, schönen Eigenkompositionen sorgt die musikalische Leiterin und Vereinsvorsitzende für die Wahrung der Tradition und die frische, zeitgemäße Weiterentwicklung des Jodelgesangs. Speziell für den aktuellen Jodelkurs hatte sie am Vorabend „noch schnell“ einen Jodelkurs-Jodler kreiert.

Teilnehmer sind begeistert

In kleinen Schritten wurde die Gruppe vom Hirtenruf „Ho“ zum lautmalerischen brustig gesungenen „Jololo luo duu“ zum kopfstimmigen „Lu Du lü Du“ angeleitet. Nach erstaunlich kurzer Zeit ertönte rund um den wohlig beheizten Kachelofen aus der Hütte bereits ein beachtliches Jodeln. „Das habt ihr richtig gut gemacht“, zeigte sich nicht nur die Kursleiterin erfreut. Teilnehmerin Fredericke hatte den Kurs zu ihrem 30. Geburtstag geschenkt bekommen – und war ganz begeistert. Renate und Bernd singen bereits in einem Chor und wollten die Gelegenheit nutzen, auch das Jodeln zu erlernen. Annette, Diana und Raphaela singen seit Jahren im Pfrontener Chor „Ensemble 108“. Raphaela reizt die „Befreiung“ aus dem Chorgesang: „Vor allem das kräftige heraussingen – aus sich Herauskommen.“

Für Diana Richter ist das Jodeln vor allem eine kleine Zeitreise in ihre Familiengeschichte – ein Heimatgefühl. Sie ist mit der Wirtshausmusik ihres Vaters Alois Luis Friedl, dem unvergesslichen „Häggar“ – so lautete sein Hausname – groß geworden. Er war Meister der heute fast ausgestorbenen, spontanen Stammtischgesänge. Annette geht gerne in die Berge – und will ab jetzt in besonders schönen Bergmomenten einfach ins Tal „Najodle“. Josef hat keine besonderen musikalischen Vorkenntnisse, die braucht man bei dem Jodelkurs auch nicht. Er hat sich wegen der Gaudi angemeldet.

Kässpatzen zur Stärkung

Anhand eines Liedergehefts und mit Akkordeonbegleitung tastete man sich nach dem freien Jodelgesang an Liedkombinationen aus Textstrophen mit Jodelrefrain heran. Die Zeit verging wie im Fluge. Zwischendurch wurden die durstigen und hungrigen Jodellehrlinge durch Hüttenwirtin Silvia „Silli“ Beyer mit allerlei Getränken, dampfenden Kässpatzen und selbst gebackenem Kuchen umsorgt. Im Mai 2017 initiierte die rührige Hüttenwirtin den ersten Jodelkurs. Damals hatte ihr Lydia Haslach einen eigenen Jodler „Auf d’r Hündeleskopfhütte“ geschrieben.

Beyer möchte bis zum nächsten Jodeln nicht mehr so viel Zeit verstreichen lassen und gründet nun einen offenen Jodelstammtisch. Jeden letzten Sonntag im Monat sind alle herzlich eingeladen, miteinander zu Jodeln. Los geht es am 20. Juli ab 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Hündeleskopfjodler findet sich übrigens auch auf der neuen CD „Jodler-Droamerei“. Die Präsentation und der Verkauf starten am großen Jodlerkonzert am 27. Mai in der Alpspitzhalle in Nesselwang, verrät Lydia Haslach. Vielleicht wäre das auch etwas für die „Neujodler“ aus dem Kurs, denn allen hat der Kurs sehr gut gefallen.

