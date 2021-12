Mörderisches Gipfelbuch führt auch ins Füssener Land

Eine neue Anthologie präsentiert bayerische Berge als Kulisse für Verbrechen. Darunter sind auch einige im Ostallgäuer Königswinkel.

12.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Auf die Gefahr hin, in ein falsches Licht zu geraten: So macht Morden Spaß. Die Münchner Edition Tingeltangel hat 14 ihrer Autorinnen und Autoren zwecks kriminellen Treibens auf die bayerischen Berge geschickt und das Ergebnis unter dem Titel „Mordsgipfel“ zu einer Krimi-Anthologie zusammengefasst. Ein Wanderbuch der speziellen Sorte.

Ehemaliger Kastellan Markus Richter ist dabei

Unter den Gipfeln vom Olympiaberg in München bis zum Säuling bei Schwangau, die zu Schauplätzen oder Kulissen von Verbrechen werden, ist der Ostallgäuer Königswinkel gut vertreten. Und das nicht nur dank Markus Richter, dem ehemaligen Kastellan von Neuschwanstein und intimen Kenner des Königshauses. Bei seiner Geschichte „Die Königshütte“, die 1888 spielt, ist Ludwig II. zwar schon tot, spielt aber dennoch eine entscheidende Rolle. Der alternde Geheimpolizist Schilling ist im Ammergebirge unterwegs, um Jagdhütten zu erkunden. Prinzregent Luitpold, gegen den noch Vorbehalte herrschen wegen einer möglichen Beteiligung an der Entmachtung und dem Tod des Märchenkönigs, wolle mit Jagdausflügen die Nähe zum Volk suchen, heißt es im Auftrag für Schilling, passende Jagdhütten zu begutachten. Der ist aus langjähriger Erfahrung zwar immer gut vorbereitet. Als er mit einem einheimischen Burschen auf den Ochsenälpeleskopf zieht, wird er von einer Attacke scheinbar aus dem Nichts aber doch überrascht. Richters Geschichte ist nicht nur eine Geschichtsstunde. Wie alle anderen Autoren stellt er „seinen“ Gipfel auch vor und macht damit Lust auf einen Ausflug.

Mordserie am Säuling

Gleich eine ganze Mordserie lässt Poetry-Slammer Arno Wilhelm in seiner Geschichte „Wanderzeit“ im Schatten des Säulings passieren, in dem der gebürtige Sachse einst selbst aufgewachsen war. Und auch das Festspielhaus in Füssen spielt eine Rolle: Der bekannte Musiker, der auf der Bühne dort am Forggensee auftritt, ist Teil des kriminellen Treibens.

"Öha" heißt eine Wilderergeschichte

Mit „Öha“, dem Lieblingsausruf des Großvaters der Ich-Erzählerin, hat Manuela Obermeier ihre Geschichte überschrieben, die an der Krähe in den Ammergauer Alpen bei Halblech spielt. Nicht nur diesen Aufruf, sondern auch die Leidenschaft fürs Wildern hat sie vom Opa übernommen. Und so beschließt sie, ihm eine Gams zu schießen, um sie ihm zum zehnten Todestag aufs Grab zu legen. So viel sei verraten: Der Ausruf „Öha“ fällt bei diesem Jagdausflug öfter, den die auserwählte Gams bei bester Gesundheit übersteht. Ganz im Gegensatz zu anderen Beteiligten …

Mordsgipfel Bild: Markus Röck

Ebenfalls im Ammergebirge, allerdings mit Pürschling und Teufelstättkopf auf dessen oberbayerischer Seite, hat Beatrix Mannel ihre Geschichte „Gipfelkunst“ angesiedelt. Wie ihr Autorenkollege Richter gibt die frühere Fernsehredakteurin und Gründerin der Münchner Schreibakademie ihrem Publikum noch eine kleine Geschichtsstunde zur Künstlerkolonie Obermenzing um 1900. Die tödliche Spannung entsteht im Dreiecksverhältnis eines arrivierten Malers, seiner Frau und einer jungen Frau, die ihm als Adlatin, Modell und Geliebte dient. Dabei ist sie in Wirklichkeit wesentlich talentierter als ihr Meister.

Lesen Sie auch