Mann (22) findet Handy in Füssen und behält es

Ein 22-Jähriger hat diese Woche in Füssen ein Handy gefunden und zwei Tage lang behalten. Wie die Polizei ihm auf die Schliche gekommen ist.

11.03.2021 | Stand: 13:13 Uhr

Ein 22-Jähriger hat am Montag in Füssen ein Handy gefunden und behalten. Wie die Polizei berichtet, gehört das Smartphone einem 17-Jährigen. Dieser hat das neue Handy am Montagnachmittag am Theresienhof in Füssen verloren und das der Polizei gemeldet.

Unehrlicher Finder steckt Handy in Füssen ein

Der 22-Jährige fand das Smartphone dort und steckte es ein. Eine Passantin beobachtete ihn dabei. Sie meldete den Vorfall der Polizei. Bei einer angeordneten Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes am Mittwoch fanden die Beamten das vermisste Handy. Der Finder sagte, dass er es innerhalb von zwei Tagen nicht geschafft hatte, das Handy bei der Polizei abzugeben.

Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Das Handy ist mittlerweile wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer zurück.

