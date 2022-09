Maria Meßner: Von der Sophie zur Sisi im Festspielhaus Füssen

Die Karriereleiter führt für die junge Sängerin nach oben, auf die der musikalische Leiter Kalogeropoulos große Stücke hält. Das Musical-Publikum liebt sie.

09.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Ab Mitte September weist die Besetzungsliste für das zweite König-Ludwig-Musical in Füssen darauf hin, dass Maria Meßner Kaiserin Sisi spielt.

Einen Eindruck, wie die aus Weilheim stammende Musical-Darstellerin ihre neue Rolle interpretiert, hat das Publikum im Festspielhaus Neuschwanstein schon gewonnen: Sie sang in der Show „Ludwig meets Michael Jackson“ den Song „Rosen ohne Dornen“. Ein nachhaltiges Erlebnis für die mehr als tausend Zuhörer, die der Einladung zu Konstis Cross-over-Show gefolgt waren. Dr. Konstantinos Kalogeropoulos, der als musikalischer Leiter beim Musical Ludwig2 im Einsatz ist und erfolgreich eigene Showprojekte inszeniert, hält große Stücke auf die auch klassisch ausgebildete Sängerin und Schauspielerin, die im Gespräch mit unserer Redaktion betont, sie sei sehr vielseitig, „aber einen bösen Charakter werde ich nicht spielen“.

In der Traumrolle angekommen

Einen großen Schritt in ihrer Laufbahn als Musical-Darstellerin macht Maria Meßner in Aufführungen einer weiteren Staffel von Benjamin Sahlers im Jahr 2016 neu inszeniertem Musical Ludwig2. Sie war zuvor meist als Ludwigs Verlobte Sophie sowie in Gruppenszenen zu sehen.

„Die Kaiserin Sisi ist absolut meine Traumrolle“, betont die Absolventin der Abraxas Musical Akademie München. In Ralph Siegels „Zeppelin – das Musical“ wird sie in der Rolle des um ihren verunglückten Mann Werner trauernde Hanna Keller regelmäßig vom Publikum gefeiert.

Zu einer beeindruckenden Begegnung mit ihr kam es bei Konstis Eigenproduktion „Absolute! Musical! Pop“. Dem stimmgewaltigen Chris Murray stand sie beim Auftritt im Panoramasaal des Füssener Festspielhauses in nichts nach.

Maria Meßner – auffällig mit ihrem rotbraunen Haar – erzählt: „Als Schulkind hatte ich den Wunsch, wie eine Prinzessin aus den Disney-Filmen singend und tanzend durchs Leben zu gehen. Heute darf ich alle diese schönen Mädchen-Rollen auf der Bühne spielen und so geht mein Traum in Erfüllung.“

Für ihre starke Präsenz erhält sie Sonderbeifall

Die erwachsene Meßner ist nicht groß wie ein Model, aber sie zeigt auf der Bühne eine starke Präsenz, mit der sie Sonderbeifall des Publikums erntet. „Als Künstlerin arbeiten wollte ich, nachdem ich die erste Popstar-Staffel im Fernsehen gesehen habe“, erzählt sie: „Die Herausforderung, Gesang mit Tanz zu kombinieren und dabei coole Outfits zu tragen, hat mir besonders gut gefallen. Wer hätte gedacht, dass ich nun mit Sandy Mölling von den No Angels die Musicalbühne teilen darf.“

Sie kann auch klassischen Sopran

Was ihre Ausbildung betrifft, sollte das in München erworbene Diplom nicht ihre einzige hohe Qualifikation sein. An der Universität Mozarteum Salzburg erwarb sie den akademischen Abschluss Bachelor of Arts. Das heißt mit Blick auf die Bühne und mögliche künftige Rollen: „Ich kann Sopran, Belt und Klassik.“

Weil sich die Einladung ins Festspielhaus zu einer Audition für Bewerber mit einem von Maria Meßner schon angenommenen Engagement zeitlich nicht in Einklang bringen ließ, bot sie einen anderen Termin an, um ihr Talent zu zeigen – und wurde prompt engagiert.