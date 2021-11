Marienbrücke bei Schwangau: Gibt es bald eine Alternative?

Schwangaus Bauhofmitarbeiter Hannes Bruckdorfer stellte im Tourismusbeirat die Zustände der Wanderwege vor. Geplant werde eine Ausweich-Route auf den Tegelberg, weil die beliebte Marienbrücke nach wie vor gesperrt ist.

26.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Eine wirklich schöne Tour, bei der man einen traumhaften Ausblick auf die Seenlandschaft und das Schloss Neuschwanstein hat“, schreibt eine Nutzerin unter die Tourenbeschreibung in einem Online-Portal. Der Wanderweg über die Marienbrücke hoch auf den Tegelberg ist ein beliebter Ausflug – allerdings ist der Weg bis voraussichtlich Herbst 2022 nicht begehbar. Wie berichtet, haben laut Schlösserverwaltung statische Untersuchungen ergeben, dass Sanierungsarbeiten notwendig sind. Hannes Bruckdorfer vom Bauhof Schwangau hat während der jüngsten Sitzung des Tourismusbeirates über die Zustände der Wanderwege gesprochen und eine mögliche alternative Wanderroute an dieser Stelle in Aussicht gestellt.