Marode Mauer in Füssen muss schnell saniert werden

Das Bauwerk an der Tiroler Straße in Füssen könnte kippen. Die Standsicherheitr ist nicht mehr gegeben. Die Kosten der Sanierung liegen bei 270.000 Euro.

28.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wer an der Stützmauer an der Tiroler Straße vorbeigeht oder fährt, der sollte immer auf dem Sprung sein: Denn die Stützmauer stellt „eine aktuelle Gefahr für Bürger und Passanten auf dem Gehweg unterhalb sowie für den vorbeifahrenden Verkehr dar, weil sie ganz oder in Teilstücken kippen und /oder herunterfallen kann“. Zu diesem Fazit kommt eine Verwaltungsvorlage, die im Füssener Stadtrat erörtert wurde. Jetzt soll die Mauer so schnell wie möglich saniert werden. Kostenpunkt: 270.000 Euro.

Problem mit Kanal gelöst

Dass die Stützmauer ihre besten Tage hinter sich hat, ist augenscheinlich – und auch schon seit langem bekannt: Im März 2019 wurde in einem Bericht eines Statikers erstmals festgehalten, dass die Mauer nicht mehr standfest ist. Damals ging man noch von millionenschweren Sanierungskosten aus: Denn ein kaputter Schmutzwasserkanal könne nur in offener Bauweise repariert werden, hieß es damals – also hätte die Mauer komplett abgetragen werden müssen. Dieses Problem gibt es nicht mehr: Im Dezember gelang es den Stadtwerken, den Kanalschaden mit einer Inlinersanierung zu beheben, teilte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) im Stadtrat mit.

Im vergangenen Herbst nahm das Kemptener Statikbüro Dr. Schütz Ingenieure die Mauer noch einmal genau unter die Lupe. Für das Büro trug Dr. Bernhard Mohr die Ergebnisse vor – und die sind eindeutig: Eine Standsicherheit für die Mauer sei nicht nachweisbar, sagte er und listete eine Reihe von Mängeln auf. Doch könne man die Stützmauer, von der 100 Jahre alte Aufnahmen existieren sollen, auf jeden Fall sanieren.

Nachhaltige Lösung

Drei Varianten hatte Mohr ausgearbeitet, der Stadtrat sprach sich für die günstigste aus, die mit 270.000 Euro veranschlagt ist. Wobei Bürgermeister Eichstetter betonte, man habe keine „Billiglösung“ gewollt, bei der man in ein paar Jahren vielleicht wieder aktiv werden müsste. Vielmehr gehe es um die „günstigste Lösung, die nachhaltig ist und auch vom Denkmalschutz mitgetragen wird“.