Matutin, Prim, oder Vesper: Die Mönche und ihre Zeitpunkte

Bevor Räderuhren erfunden wurden, nutzten Klöster spezielle Systeme. Im Voralpenraum bedienten sie sich markanter Berge, fand Peter Bletschacher heraus.

Zum täglichen Leben eines Mönchs zählen das Gebet und die Arbeit. Siebenmal am Tag musste ein Benediktinermönch auch in Füssen beten: zur Matutin (um Mitternacht), Prim (um 6 Uhr, wo nach griechischer Zeitrechnung der Tag begann), Terz (zur dritten Tagesstunde um 9 Uhr), Sext (zur sechsten Tagesstunde um 12 Uhr), Non (zur neunten Tagesstunde um 15 Uhr), Vesper (am späten Nachmittag) und Komplet (vor der Nachtruhe).

Wie aber konnte man im Mittelalter die Zeit messen, zumal die Räderuhr frühestens seit dem 13. Jahrhundert bekannt ist? Außerdem dauerte es noch eine ganze Weile, bis sich diese technische Errungenschaft verbreitet hatte. Oft wurden Kerzenuhren verwendet, die vor allem für die Zeitbestimmung in der Nacht von Bedeutung waren. Man fertigte Kerzen an, die nach einem bestimmten Zeitraum erloschen sind oder nach Stunden markiert waren. Doch gibt es auch ganz andere Forschungsansätze.

Zeitmessung in der klösterlichen Zeit

Peter Bletschacher hat sich schon vor einiger Zeit mit der Frage der klösterlichen Zeitmessung auseinandergesetzt und etwa 150 Klöster im Voralpenraum vom niederbayerischen Benediktinerstift Metten bei Deggendorf bis hin zu St. Blasien im Schwarzwald untersucht. Sein Ergebnis: „Die Plätze, wo man Klosteranlagen errichtet hat, wurden ganz bewusst ausgewählt. Von dort aus konnte man stets einen markanten Punkt im Süden in den Alpen erkennen.“ (Lesen Sie auch: Die Romantische Straße nach Füssen will Weltkulturerbe werden)

Bletschacher fand Linien zu diesen Punkten und zeichnete diese in Karten ein. „Die Mönche konnten von diesem markanten Berg aus die Zeit bestimmen, da die Sonne jeden Tag an diesen besonderen Punkt wiederkehrt“, erklärt der Forscher. „So konnte der Konvent pünktlich das Gebet beginnen. Mit Hilfe der Berge war es möglich, die Uhrzeit zu ermitteln.“ Von Ottobeuren aus hat man laut seinen Erzählungen die Mädelegabel im Süden anvisiert. „Dann hat man Punkte markiert, um die Uhrzeit genau festzulegen.“

Das Problem mit der Erdkrümmung

Bletschacher wollte von Bregenz aus über den Bodensee die Kirche in Konstanz sehen, was allerdings durch die Erdkrümmung nicht möglich war. Blickt man aber Richtung Süden, lassen sich viele markante Punkte im Alpenkamm finden. „Die Erdkugel wurde von den Mönchen ausgetrickst“, freut sich der Forscher. Ein anderes bemerkenswertes kirchliches Gebäude ist der Hohenpeißenberg, von wo aus die Zugspitze im Süden ins Auge fällt. Seit 1604 betreuten hier die Augustinerchorherren von Rottenbuch diese Wallfahrtskirche. Die wissenschaftlich aufgeschlossenen Mönche errichteten dort im 18. Jahrhundert sogar eine Wetterbeobachtungsstation – die älteste der Welt!

Bei zwei Klöstern konnte Bletschacher allerdings seine Theorie nicht belegen: Ettal und Füssen. Beide liegen zu nahe an den Bergen. Für Füssen hat er allerdings eine ganz andere Lösung gefunden, weil der Schwarzenberg den Blick von St. Mang zu den Bergen direkt im Süden verhindert. Zur Zeit der Sommersonnenwende war es der Mühlschartenkopf bei Trauchgau, der als Markierungspunkt der Füssener Mönche diente.

Haben Mönche die Zeit verheimlicht?

Den genauen Punkt des Sonnenuntergangs konnte Bletschacher noch nicht finden. Er dürfte in der Nähe der Schlicke liegen. Bletschacher geht sogar noch einen Schritt weiter: „Die Mönche haben den Menschen die Zeit verheimlicht. Es war ein kirchliches Vorrecht. Das Geheimnis der Zeitmessung ging dann aber mit dem Einbau von Turmuhren verloren.“

Jetzt hofft der Forscher auf Unterstützung von Archäologen. Vielleicht finden sich auch in den Klosterbibliotheken noch weitere Hinweise, wie die Mönche diese „Zeitpunkte“ angelegt haben. Geplant ist jedenfalls, dass Bletschacher seine Erkenntnisse publiziert. Vielleicht entdeckt er bei seinen Nachforschungen noch weitere verborgene Geheimnisse der mittelalterlichen Klöster.