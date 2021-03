Mehr Haustiere durch Corona bedeuten mehr Gefahr für Jungwild

Viele Menschen schaffen sich während der Pandemie Hunde und Katzen an. Deren Auslauf erhöht laut Jägern den Druck auf das Wild.

14.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Der Corona-Lockdown hat dafür gesorgt, dass das gesellschaftliche Leben in vielen Bereichen zum Erliegen gekommen ist. Laut Bayerischem Jagdverband (BJV) gilt die spürbare und wissenschaftlich belegte Beruhigung in den Städten aber nicht für die Natur. Verständlicherweise nutzten die Menschen die ruhige Zeit dafür, sich deutlich über das übliche Maß hinaus im Freien zu bewegen. Um der Vereinsamung vorzubeugen, wurden zudem vermehrt Hunde und Katzen angeschafft und auch das habe Auswirkungen auf die Natur.

Die Hunde müssen bewegt werden und leider haben sich viele neue Halter keine Gedanken darübergemacht, was bezüglich der Erziehung ihrer Vierbeiner auf sie zukommt, teilt der BJV mit. Auch die Zahl der Freigängerkatzen habe zugenommen. Dies alles bedeute einen erhöhten Druck auf Wildtiere, was sich auch in steigenden Fallwildzahlen abzeichne. Jeder gesunde Hund habe einen gewissen Hetz- und Fangtrieb. Ein auf dem Boden herumflatternder Jungvogel ist eine sichere Beute und ein Junghase hat ebenso wenig eine Chance wie ein Rehkitz. Ein junger Hund, der mal eben Rehe verfolgt, wird diese zwar vielleicht nicht erreichen, aber auf der nächsten Straße kann es dann zur Kollision des Wildes mit einem Kraftfahrzeug kommen.

Besucherdruck deutlich erhöht

„Durch die Pandemie hat sich der Besucherdruck in den Revieren deutlich erhöht. Leider kommt es dadurch auch zu mehr verletzten oder getöteten Wildtieren“, sagt Isabel Koch, Vorsitzende der BJV-Kreisgruppe Füssen. Und gerade jetzt beginne die Tierwelt für Nachwuchs zu sorgen. Die ersten Hasen und Kaninchen sind schon da und Kiebitz, Großer Brachvogel und die meisten Singvögel beginnen ihr Brutgeschäft. Fasan und Rebhuhn folgen kurz darauf und Ende April, Anfang Mai werden die ersten Rehkitze gesetzt.

Es gibt in Bayern keinen generellen Leinenzwang, aber es sollte für jeden Hundehalter selbstverständlich sein, den Hund in Feld und Wald anzuleinen, appelliert der BJV. Ein Hund der einmal, oft genug unbemerkt, Beute gemacht hat, wird versuchen dieses Erfolgserlebnis zu wiederholen. Aber Haustiere die ständig unbeaufsichtigt in freier Natur wildern, stellen ein großes Problem dar. „Frühjahrszeit ist Jungtierzeit. Insbesondere in der Jungenaufzucht benötigen Wildtiere Ruhe. Dies geht aber nur durch eine achtsame Haltung der Naturnutzer und auch dem verantwortungsvollen Umgang mit ihren Haustieren. Gerade Tierfreunde sollten Verständnis für die Wildtiere aufbringen“, sagt Koch.