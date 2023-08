Meisterwerke auf einer Vilser Geige

Duo begeistert zum Auftakt von VilsArt Klassik Festival. Zu hören gibt es auch etwas Diabolisches.

17.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zur Eröffnung des VilsArt Klassik Festivals standen in diesem Jahr nicht nur virtuose Meisterwerke für Violine und Klavier auf dem Programm – darüber hinaus gab es einen einmaligen Hörgenuss auf einem historischen Instrument, das 1815 vom Vilser Geigenbauer Johann Georg Rief geschaffen wurde. Die Violine, die im Besitz des Kulturvereins ist, wurde auf Vermittlung der Familie Berger aus Füssen im Herbst 2022 an den erst 17-jährigen Studenten Haymon Haffner ausgeliehen, der am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg studiert. Der junge Geiger ist von seinem Instrument begeistert: „Der Klang ist so wie die Farbe der Violine – dunkel. Vor allem die Untertöne sind warm.“ Begleitet wurde er von der in Augsburg und Bremen tätigen Klavierprofessorin Liga Skride, die den Jungstudenten seit 2017 begleitet. Sie war zum ersten Mal in Vils und von der Gebirgslandschaft, aber auch von der akustisch eindrucksvollen St.-Anna-Kirche begeistert. Der Vilser Kulturverein hatte extra für das Konzert einen Bösendorferflügel in das Gotteshaus bringen lassen.

Komponist auf der Flucht vor Gläubigern

Auf dem Programm standen anspruchsvolle Werke der Violinliteratur. Den Auftakt machte die sagenumwobene Teufelstrillersonate von Tartini. Laut Legende soll der Teufel in einem Traum dem Komponisten erschienen sein, der ihm die Noten diktierte. Tartini hatte auf der Flucht vor Gläubigern in einem Kloster Zuflucht gefunden und Zeit, Stücke aufzuschreiben. Was ist das Besondere dieser Teufelstrillersonate? Sie kombiniert die barocke Lust an Verzierungen mit Diabolischem und virtuoser Kunst. Schon bei den ersten Tönen des sehnsüchtigen Siciliano zeigte sich Haffner als Meister auf seinem Instrument und das Publikum konnte sich vom schönen Klang der Vilser Geige verzaubern lassen. Nach einem von Sechzehntelpassagen geprägten Allegro und einer Überleitung folgte ein temperamentvolles Finale mit vielen Doppelgriffen und einer eindrucksvollen Kadenz, die Haffner gekonnt meisterte.

Ein Stück aus der Entstehungszeit der Vilser Violine

Einen ganz anderen Charakter hat die 8. Violinsonate von Ludwig van Beethoven. Sie ist ein fröhlicher pastoreller Wechselgesang zwischen Violine und Klavier und entstand etwa zeitgleich mit der Vilser Violine von Rief. Der erste Satz beginnt mit einer nach oben steigenden Fanfare und mündet in einen virtuosen Schlagabtausch der beiden Instrumente. Statt einem langsamen Satz folgt ein lyrisches Menuett mit einer gesanglichen Tanzmelodie. Das abschließende Allegro vivace ist fast wie ein als Galopp angelegtes Perpetuum mobile nach Art eines Kontratanzes, die zur Zeit Beethovens in Wien beliebt waren.

Künstler zeigt noch einmal sein ganzes Können

Höhepunkt des Konzertes war „Introduction et Rondo Capriccioso“ op. 28 von Camille Saint-Saëns. Dieses gern bei Musikwettbewerben gespielte Stück entstand 1863 für den Geiger Pablo de Sarasate. Nach einer Einleitung, in der der gesamte Umfang des Instruments ausgereizt wird, folgt das Rondothema mit Ohrwurmcharakter, in dem Haffner noch einmal sein ganzes Können zeigen konnte. Hier ist nicht nur Fingerfertigkeit, sondern auch Bogentechnik gefragt. Und auch die Pianistin zeigte sich als Meisterin auf ihrem Instrument. Kein Wunder, dass es beim Schlussapplaus niemand mehr auf den Sitzen hielt. Für den stürmischen Beifall bedankte sich das Duo mit der Sicilienne von Maria Theresia von Paradis, einer Zeitgenossin von Wolfgang Amadeus Mozart.