Memmingen Indians entscheiden auch zweites Derby in der Eishockey-Oberliga gegen EV Füssen für sich

Vor 1330 Zuschauern gewinnen die Memmingen Indians gegen den EV Füssen mit 3:1. Warum Füssens Trainer am Ende sagt: "Tore kauft man, aber wir haben keins."

26.11.2023 | Stand: 20:05 Uhr

Ausgerechnet ein gebürtiger Füssener war es, der den EVF am Kobelhang auf die Verliererstraße brachte. Im Derby gegen die Memmingen Indians war es Dominik Meisinger, der nach 22 Minuten zum 1:0 traf. Der 30-Jährige lebt in Füssen und absolvierte seine ganze Nachwuchszeit in Füssen. Es sei ein komisches Gefühl gegen Füssen zu spielen und zu treffen, sagt Meisinger. Natürlich wissend, wie wichtig sein Führungstreffer für die Indians war. Denn die 1330 Zuschauer am Füssener Kobelhang sahen bis zu diesem Zeitpunkt ein enges, ausgeglichenes Spiel.

Eishockey-Oberliga: Bauer Neudecker kehrt ins Team des EV Füssen zurück

Die Füssener hatten bereits nach wenigen Sekunden durch Bauer Neudecker die große Chance zur Führung. Der US-Amerikaner, der nach über acht Monaten sein erstes Pflichtspiel bestritt, scheiterte aber knapp. Im weiteren Verlauf des ersten Drittels entwickelte sich eine Partie auf gehobenem Oberliga-Niveau. Füssens Goalie Benedikt Hötzinger konnte ein paar Mal in höchster Not retten. Dem Memminger Schlussmann dagegen kam bei einem Distanzschuss der Pfosten zuhilfe. In den zweiten Abschnitt startete der EVF dann in Überzahl.

Füssens Bauer Neudecker kehrte nach Monaten der Verletzungspause wieder ins Team zurück und verpasste hier knapp. Bild: Benedikt Siegert

Zwei Minuten bringen Memmingen auf die Siegerstraße

Es waren aber die Memminger, die die Begegnung zu ihren Gunsten drehten. Erst durch den erwähnten Führungstreffer von Meisinger. „Ein ganz, ganz wichtiger Treffer“, wie Memmingens Trainer Daniel Huhn später konstatierte. Nicht mal zwei Minuten später dann durch das 2:0 von Fominych. „Dieses Tor hätten wir nicht kassieren dürfen“, sagte EVF-Trainer Juhani Matikainen. Sein Team brauchte, um sich von diesem Schock zu erholen. Die folgenden Minuten gehörten klar den Indians. „10, 15 Minuten haben wir die Füssener richtig eingeschnürt“, sagte Huhn. Der Altmeister überstand aber ohne weiteres Gegentor, hatte später sogar noch Pech bei einem Pfostentreffer. Dieser Elan war jedoch dahin, als David Moor völlig unnötig Memmingens Topspieler Linus Svedlund in die Bande beförderte und dafür folgerichtig mit einer 5 plus Spieldauerstrafe vom Eis musste.

Eishockey-Oberliga: Derby zwischen Memmingen und Füssen - Spannung bis zum Schluss

Bis in den letzten Abschnitt hinein agierte der EVF so in Unterzahl. Zwar überstand Matikainens Team diese Phase unbeschadet, brauchte in der Folge dann aber bis zur 58. Minute, um die Scheibe erstmals hinter die rote Linie zu befördern. Marco Deubler hatte per Rückhand getroffen. Dass es danach nicht mehr zum Ausgleich reichte, nahm der Trainer auch auf seine Kappe. Denn Matikainen hatte bei einem Anspiel in der neutralen Zone bereits den Goalie vom Eis beordert. „Zu früh“, wie er später feststellte. Denn Memmingen traf ins verwaiste Füssener Gehäuse. Ein am Ende verdienter Sieg der Gäste. Füssens Coach blieb es am Ende nur noch, mit der Effizienz zu hadern. „Tore kauft man halt auch, aber wir haben kein Geld.“