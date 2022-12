"Mir helfed zemed": Die Nachbarschaftshilfe in Eisenberg hat sich etabliert.

Die gute Nachricht zu Weihnachten: In Eisenberg hat sich vor drei Jahren eine Nachbarschaftshilfe formiert. Jetzt ist sie feste Anlaufstelle für Dorfbewohner.

Schon fünf Jahre sind inzwischen ins Land gezogen, als sich im Juli 2019 rund 60 Interessierte im Zeller Dorfgemeinschaftshaus trafen und die Bereitschaft bekundeten, in einem Helferkreis hilfsbedürftigen Personen zur Seite zu stehen. Unter dem Begriff, Nachbarschaftshilfe „Mir helfed zemed“ wurde ein Helferkreis gegründet, der sich inzwischen etabliert hat. Dr. Markus Brenner erklärte das Konzept näher: Es sollte einen Helferkreis entstehen, wo Hilfesuchende und hilfsbereite Einwohner zusammengebracht werden, und das natürlich unentgeltlich, so wie sie früher unter Nachbarn selbstverständlich war. Jedoch kein Verein, sondern nur eine lose Zweckgemeinschaft, deren Trägerschaft die Gemeinde übernimmt. Und so wurde ein zehnköpfiges Koordinationsteam gegründet, das sich inzwischen hervorragend eingespielt und sehr gut bewährt hat.

Nachbarschaftshilfe "Mir helfed zemed" in Eisenberg: Das steckt hinter dem Projekt

Fazit: Nach zögerlichem Start, besonders wegen der Corona-Pandemie, haben die Bürger nun Vertrauen geschöpft und trauen sich auch, die entsprechende Nummer zu wählen, wo dann umgehend Hilfe in die Wege geleitet wird. Inzwischen ist allen klar, dass sich nicht nur Alte und gebrechliche Menschen an den Helferkreis wenden, sondern alle, die sich kurzzeitig in einer schwierigen Situation befinden, um Hilfe bitten können.

Es betrifft also nicht nur Fahrten zum Arzt oder Besorgungen erledigen, das kann auch Babysitten, Gartenarbeit oder eine Reparatur im Haus oder Garten sein. Dann werden die Kontaktpersonen aktiv und vermitteln die geeigneten Helfer. Das Herzstück der Nachbarschaftshilfe sind die insgesamt 28 Helfer. Sie legen ganz individuell für sich selber fest, welche Hilfsdienste sie anbieten möchten und in welchem Umfang sie zur Verfügung stehen.

Dass sich die Nachbarschaftshilfe so positiv entwickelt hat, freut auch Bürgermeister Manfred Kössel ganz besonders, denn hier geschehe wirklich echte Nächstenliebe. Und die Helferinnen und Helfer erfahren immer wieder herzliche Dankbarkeit, die nicht nur die um Hilfe Bittenden, sondern auch die Helfer beglückt.

Nachbarschaftshilfe Eisenberg bietet auch ein Auszeitcafé an

Auf die Initiative von „Mir helfed zemed“ wurde im Sommer ddas „Bürgercafé Auszeit“ ins Leben gerufen. Ebenfalls betrieben von den rührigen Helfern des Kreises finden an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus in Zell ab 14.30 Uhr Treffen statt. Hier werden die Gäste für eine freiwillige Spende mit Kaffee und Kuchen und Getränken verwöhnt. Diese Treffen, zu denen sich regelmäßig um die 40 Personen einfinden, darunter auch viele Familien, haben sich zum gemütlichen Hoigarte entwickelt. Da werden neben Unterhaltung auch vielerlei Spiele gespielt und es kommt eine Schafkopfrunde zusammen. Alle freuen sich über das zwanglose Zusammenfinden mit Menschen, die man ansonsten kaum treffen würde.