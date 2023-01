Mit Leonce und Lena in Füssen leicht albern ins neue Jahr

In der Orangerie der Stadtbibliothek trägt Martin Harbauer das Lustspiel Georg Büchners fast szenisch vor. Das bringt die Ironie beim ernsten Thema gut zur Geltung.

21.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mit der Geschichte um „Leonce und Lena“ hat Martin Harbauer in der ersten Lesezeit des Jahres in Füssen das einzige Lustspiel von Georg Büchner präsentiert. Das im Jahr 1836 verfasste Werk schien den 30 Besuchern in der Orangerie der Stadtbibliothek einen gern gehörten Spaß bereitet zu haben. Das Werk verknüpft Elemente der romantischen Komödie mit der politischen Satire und hat an manchen Stellen beinahe schon klamottenhaften Züge. Eineinhalb Stunden nahm sich Harbauer, Dozent an der Theaterakademie August Everding in München, für seine Vorlesung Zeit. Der Beifall des Publikums am Ende fiel überaus kräftig aus.

Geistreiche Komödie

Büchners geistreiche Komödie, die von wortspielreicher Ironie und virtuos artikulierter Absurdität manchmal nur so strotzte, ergänzte Harbauer mit seinem fast schon szenisch dargebotenem, sehr gelungenen Vortrag in gewichtiger Weise.

Und so wurde die Geschichte vom melancholischen, traumversunkenen Prinzen Leonce aus dem Königreich Popo und der traurig schönen Prinzessin Lena vom Königreich Pipi zu einem kulturellen Leckerbissen für das Publikum. Nicht nur durch Büchners literarisch brillante, schonungslose Karikatur einer arroganten, dekadenten Adelsgesellschaft im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Sondern auch durch Harbauers Darbietung Büchners beißender Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Zuständen jener Zeit: gleichzeitig sehr gekonnt, mit viel Verve und bewegungsreicher Gestik, ohne den Humor des Textes zu kurz kommen zu lassen.

Nabokovs Zauberer folgt

Bei der nächste „Lesezeit“ liest Martin Harbauer am Montag, 6. Februar, in der Orangerie der Stadtbibliothek Füssen aus Vladimir Nabokovs im Jahr 1939 verfasste Erzählung „Der Zauberer“.