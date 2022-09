Mit Schwung auf zu neuen Horizonten im Füssener Kaisersaal

Mit seinem sensationellen Auftritt lässt das Leonkoro Quartett die Besucher schon am Eröffnungsabend jubeln. Technisches Können trifft auf jugendliche Energie.

Hätte beim Eröffnungsabend des Füssener Festivals Vielsaitig jedes ausgesprochene „fantastisch“ fünf Euro ins Phrasenschwein gekostet, hätten wohl alle zusammen davon hinterher gut essen gehen können. Und das schon nach den Eröffnungsreden. Nach dem sensationellen Auftaktkonzert des jungen Leonkoro Quartetts im Kaisersaal des Barockklosters St. Mang hätte es auch noch für Dessert, Kaffee und Kuchen gereicht. „Liebe auf den ersten Blick“ sei gleich seine erste Zusammenarbeit mit den „jungen Wilden“ des Leonkoro Quartetts gewesen, erzählte der künstlerische Leiter des diesjährigen Festivals, der Pianist Matthias Kirschnereit. Ein Gefühl, das bald alle im Saal teilten. Kirschnereit hob neben dem hochkarätigen Programm die familiäre Atmosphäre in Füssen hervor, die bei Musizierenden und Studierenden hervorragend ankomme.

Junge Komponisten, junge Musizierende

„Horizonte“, so wie das diesjährige Festivalmotto, überschrieb das Leonkoro Quartett sein Programm für Füssen. Es enthielt Stücke, die bekannte Komponisten verfassten, als sie dem Gipfel ihres Könnens entgegen stürmten und neue Horizonte öffneten. Trägt sie ein junges Orchester vor, entsteht eine wunderbare Kombination. Neben erstaunlich ausgereifter technischer Beherrschung ihrer Instrumente zeigten die jungen Musizierenden jugendliche Frische und Gefühlstiefe. Sie kosteten die Dynamik der Stücke voll aus, schwelgten in der Harmonie von Pianissimo-Passagen und zogen bei schnellen, dramatischen Läufen keinen Zentimeter zurück.

Haydn lässt die Vögel singen

Zum Auftakt ließen sie mit Joseph Haydns Streichquartett C-Dur, Opus 33 Nr. 3 „Vogelquartett“ die Frühlingsboten zum meteorologischen Herbstbeginn fröhlich trillern. Über teils virtuos fordernde Passagen mündet es in ein ausgelassenes Rondo. Standen Haydns 1781 gedruckten sechs Streichquartette Opus 33 am Beginn der Wiener Klassik, ist deutlich hörbar bereits das 20. Jahrhundert angebrochen, als der damals 27-jährige Maurice Ravel 1903 sein Streichquartett F-Dur zu Papier bringt. Es war sein letzter Versuch, den begehrten Prix de Rome zu ergattern. In der wunderbar leidenschaftlichen und einfühlsamen Interpretation des Leonkoro Quartetts vorgetragen, ist die Ablehnung der Juroren für heutige Hörer kaum nachzuvollziehen. Offenbar war der Komponist in seiner Entwicklung weiter als die, die ihn beurteilten. Das Urteil des Publikums im Kaisersaal war dagegen eindeutig: Die vier jungen Musizierenden wurden mehrfach auf die Bühne zurückgerufen, ehe der Applaus endlich abebbte und sie die wohlverdiente Pause antreten konnten.

Drei Generationen zusammen auf der Bühne

Danach verstärkten sie sich mit zwei anerkannten Könnern, um dem Publikum die viel zu selten zu hörende Form eines Streichsextetts schmackhaft zu machen. Mit Karin Wolf vom aufgelösten Verdi Quartett an der Viola und dem künftigen Künstlerischen Festival-Leiter Julian Steckel am Cello, standen gleich drei Musiker-Generationen auf der Bühne. Bei Johannes Brahms Streichsextett B-Dur Opus 18 löste sich der Altersunterschied aber rasch in pure Harmonie auf. Dass der damals 27-jährige Komponist noch zu jugendlichen Schwärmereien fähig war und er mit seinen Sextetten den Wohlklang der Streichinstrumente auskostete, ließen die Musizierenden die Zuhörer gut nachvollziehen. Beeindruckend auch, wie stark die Ergänzung des Quartetts um zwei Stimmen das Klangvolumen erweitert: Es war schon der volle Klang eines kleinen Orchesters, der die Zuhörer begeisterte und zu frenetischem, schließlich im Stehen gespendeten Applaus animierte. Ohne Zugabe durften das Leonkoro Quartett und die beiden Hochschullehrenden an ihrer Seite nicht von der Bühne.

Nahtloser Übergang

Nach diesem eindrucksvollen Erlebnis bleibt dem Publikum die Hoffnung, dass das Bekenntnis von Bürgermeister Maximilian Eichstetter zu diesem Festival, das es so nur in Füssen, an der Wiege des Lauten- und Geigenbaus, geben könne, auch in finanziell klammen Zeiten Bestand hat. Wie der Auftakt zeigt, knüpft die vom Team des Kulturamts unter Leitung von Karina Hager organisierte Veranstaltung in ihrem 20. Jahr unter neuer Künstlerischer Leitung nahtlos an die Zeiten des Verdi-Quartetts an. Auch der Verein Festival Vielsaitig feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: Ihn gibt es seit zehn Jahren, wie Vorsitzende Edith Bielenberg erklärte. Mittlerweile gehören ihm 240 Mitglieder an, die gemeinsam das Festival fördern, zusammen mit weiteren Zuschussgebern und Sponsoren. Weil damit und den Eintrittsgeldern die Kosten aber noch nicht abgedeckt sind, dankte sie der Stadt, dass sie das Festival trotz ihrer finanziellen Notlage durchführt.

