Mit Wurst, Engel und persönlichen Worten: Nadine Keyser als neue Pfarrerin gefeiert

Nadine Keyser wurde in der Füssener Christuskirche mit einigen Gästen feierlich in ihr neues Amt eingeführt. Für die junge Frau war ihr Berufswunsch früh klar.

23.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Der Tag, den sich die junge Pfarrerin so lange herbei gesehnt hat, wird ihr sicher noch lange im Gedächtnis bleiben: Unter Glockengeläut und feierlicher Musik zog die neue Pfarrerin Nadine Keyser zu ihrer Ordination und Einführung in die evangelisch-lutherische Christuskirche in Füssen ein.

Nur Familienangehörige, Freunde der Pfarrerin sowie wenige geladenen Ehrengäste konnten corona-bedingt an dem Festgottesdienst teilnehmen. Pfarrer Peter Neubert begrüßte dazu auch den Regionalbischof Axel Piper aus Augsburg. „Dieser Tag ist für jeden Pfarrer und jede Pfarrerin ein ganz besonderer im Leben und eine einmalige Sache“, sagte er in seiner Predigt, die er mit persönlichen Worten an „Schwester Nadine“ richtete. Denn man feiere gleich zwei Ereignisse: Die Einführung und gleichzeitig die Ordination, also die Berufung einer jungen Pfarrerin in ihr Amt, die schon in ganz jungen Jahren wusste, dass sie mal Pfarrerin werden möchte.

Neue Pfarrerin in Füssen: Keyser eine vertrauensvolle Person

„Ihr Werdegang war reine Formsache, aber alles andere als ein Schnelldurchlauf“, betonte der Bischof. In Keyser sieht er eine verlässliche und vertrauensvolle Person: „Sie wird in vielen Bereichen eine Ansprechpartnerin für die Anliegen der Gemeindemitglieder sein und mit viel frischem Elan und guten Ideen an ihre neuen Aufgaben gehen“.

Für ihre Ordination stellte Pfarrerin Keyser danach die von ihr dafür auserwählten Assistenten und Assistentinnen den Gästen vor: Ihre langjährige Freundin Kathrin Henneberger, Ehemann Paul Keyser, Vertrauensfrau des Kirchenvorstands Annerose Schneider und Pfarrer Benjamin Schimmel aus der Pfarrei in Nürnberg, wo sie ihr Vikariat absolvierte und der ihr stets mit Rat und Tat zur Seite stand und der sie auf einen guten Weg brachte. Die Fünf richteten persönliche Worte und passende Bibeltexte an Keyser, die im Anschluss auf die Frage von Bischof Piper, ob sie in das Amt einer Pfarrerin berufen werden möchte, mit einem klaren „Ja, mit Gottes Hilfe“ antwortete. Daraufhin nahm sie ihre Ordinationsurkunde aus den Händen des Bischofs entgegen.

Wurst, Engel und persönliche Worte

Die anschließenden Grußworte übernahmen Bürgermeister Maximiliam Eichstetter (CSU), der Nadine Keyser und ihren Ehemann Paul in Füssen willkommen hieß und sich auf eine dynamische Zusammenarbeit, besonders im Bereich Kinder und Familien, freue. Kreisrat Hubert Endhardt (Grüne) überbrachte Grüße und Glückwünsche von Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) und Pfarrer Frank Deuring, der sich sehr auf die gemeinsame ökumenische Arbeit freue.

Als Geschenk gab es ein Körbchen mit Fleisch- und Wurstspezialitäten, gemeint als Anspielung auf die fränkische Heimat der Pfarrerin. Pfarrerin Barbara Röhm aus Kaufbeuren übergab Keyser einen kleinen Engel und fand sehr persönliche Worte. Zum Schluss überreichte Kirchenvorstand Norbert Dietz der Ordinandin einen großen Blumenstrauß und sprach ihr das Willkommen in der Gemeinde aus.