Mitarbeiter des BMW-Hotels in Reutte erhalten ein eigenes Haus

Der Münchner Automobilhersteller errichtet im Ammerwald ein Domizil mit 36 Appartements. Was den Bau besonders nachhaltig macht.

04.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein Personalhaus mit 36 Appartements errichtet die BMW Group für die Mitarbeiter ihres firmeneigenen Alpenhotels Ammerwald. Nachhaltig soll es sein und unter Wohlfühlatmosphäre der Regeneration der Hotelbelegschaft dienen. Die Baugrube direkt neben dem Hotel – inmitten der Ammerwalder Natur gelegen – ist bereits ausgehoben, nun erfolgte der symbolische Spatenstich. Bereits in sechs Monaten sollen die ersten Mitarbeiter einziehen.

"Wir sind schneloler als Elon Musk"

„Heute ist hier Baugrube, und schon in einem halben Jahr sind wir hier fertig. Wir sind viel, viel schneller als Elon Musk“, spielte der Gesamt-Betriebsratsvorsitzende von BMW, Manfred Schoch, auf die Leistungsfähigkeit seines Unternehmens gegenüber dem amerikanischen Autobauer an. Markus Schumacher, Leiter der Tageszentren und Gästebewirtung bei der BMW Group, moderierte als speziell auch für das Ammerwald-Projekt Zuständiger und Verantwortlicher den kurzweilig gehaltenen Spatenstich. Warum baut BMW dieses Personalhaus? Die Antwort gab der Leiter Personal- und Sozialwesen der BMW Group, Rudolf Reichenauer. Die Mitarbeiter („Das Team des Alpenhotels Ammerwald ist auch Teil von BMW“) seien der wichtigste Erfolgsfaktor des Unternehmens, sie bräuchten einen Platz für Erholung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit.

Hotel wurde 2009 komplett erneuert

Das Hotel, das BMW bereits im Jahr 1942 erworben hatte, wurde 2009 komplett erneuert. Das Mitarbeiter-Team konnte laut BMW-Personalchef Reichenauer in der Zeit der Corona-Pandemie gehalten werden. Daher sollen nun 36 Zimmer im neuen Personalhaus die zwölf Personalwohnungen im bestehenden Hotel ergänzen. Wenn der Neubau bezogen werden kann, werden die Bestandszimmer renoviert, so dass später 48 Einheiten für Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

120 Quadratmeter Photovoltaik-Kollektoren

Nachhaltig soll der Bau werden, betonte Klaus Kapp, Leiter BMW-Immobilien Region Europa & Mittlerer Osten. Das Gebäude soll in Holz-Modul-Bauweise entstehen, einem CO2-senkendem Baustoff. Die Module können vorproduziert und vor Ort zusammengebaut werden. Nachhaltigkeit zeige sich auch bei der energetisch effizienten Bauweise. So werden mehr als 120 Quadratmeter Photovoltaik-Kollektoren mit einer Leistung von 24 kWp integriert. Weitere 46 Quadratmeter Solarthermieanlage decken mindestens 60 Prozent des Bedarfs an Warmwasser und unterstützen gleichzeitig die Heizung. Über die Kosten der Investition mag Pressesprecher Tim Holzmüller nicht spekulieren. Wichtig sei doch, dass hier etwas Nachhaltiges entstehe und die soziale Verantwortung für die Mitarbeiter des Alpenhotels übernommen werde. Das unterstreicht auch der lokal für das Hotel zuständige Marketingfachmann Florian Kopp.

Einzug für Oktober geplant

Im Mai beginnt der Rohbau des Untergeschosses. Im Juni sollen die Module montiert werden – neun pro Tag. Das ermögliche bis zu 70 Prozent Zeitersparnis. Und so sollte dem Einzug der Mitarbeiter des Alpenhotels Ammerwald im Oktober nichts mehr im Wege stehen.

Lesen Sie auch

Social Media Musk erwägt nach Übernahme Gebühren für Twitter

Bevor es zum gemeinsamen Essen ging, das die hohe Qualität der Ammerwald-Gastronomie unter Beweis stellte, wurde Betriebsratsboss Schoch etwas sentimental. BMW sei eines der wenigen Unternehmen, das so eine Einrichtung wie das Alpenhotel nicht verkauft habe. Schoch erinnert sich an die sogenannte Ammerwald-Rakete, ein legendäres dreistöckiges Gebäude früherer Zeit. Und zog den Vergleich zum neuen sozialdienlichen Projekt: „Wir freuen uns, dass wir heute diese Rakete zünden können!“ Schließlich brauche „ein großes Unternehmen wie BMW … so eine Heimat wie das Alpenhotel Ammerwald.“ Dem schloss sich Reuttes Bürgermeister Günter Salchner an. Er zeigte sich froh darüber, dass BMW diesen Leitbetrieb in seiner Region stelle. Das Haus setze Maßstäbe in puncto Top-Qualität.