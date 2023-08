Mittelalterspektakel auf Burgruine Eisenberg: Besonderes Flair in besonderem Ambiente

Das Mittelalterspektakel in Eisenberg zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Eine Show kam dabei besonders gut an, die Menge forderte eine Zugabe.

15.08.2023 | Stand: 16:57 Uhr

Früher sollen auf den Burgen Hohenfreyberg und Eisenberg sogar Raubritter gehaust haben, die im Umland ihr Unwesen trieben und Kaufmannszüge überfielen. Aber diese Gesellen waren an diesem Wochenende auf und um Burg Hohenfreyberg glücklicherweise nicht zu finden, daher konnte man auf die angenehme Art in die farbenprächtige Welt des Mittelalters eintauchen und sich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt fühlen – Einblicke in eine längst vergangene Zeit.

Kaiser Maximlian zieht feierlich auf die Burgruine Eisenberg ein

Beide Tage wurden feierlich mit dem Einzug von Kaiser Maximilian I, seiner Gemahlin Bianca Sforza und dem Gefolge, darunter unter anderem die „Schwarze Schar“ und die Kanoniere mit der Kanone „starke Gerda“, eröffnet.

In standesgemäßer mittelalterlicher Gewandung war auch Renate Carré, Mitorganisatorin des Spektakels, im Trubel zu finden, die den vielen Helfern danken möchte, die sie unterstützt haben. Gut besucht waren die Marktstände und Schänken auf dem Gelände, wo man sich bei einem Krug Met mit den Mitwirkenden unterhalten konnte, die oftmals den ganzen Sommer von einem Mittelalterfest zum nächsten ziehen und „alle mit großer Leidenschaft dabei sind,“ wie einer der Landsknechte erzählte. Vor dem Eingang zur Burg scharten sich bisweilen Trauben von Zuschauern um Schmied Simon Wackerl, der vor der Esse ins Schwitzen kam. Bei der Gruppe „Pulverhorn und Puppenspiel“ durften sich die kleinen Gäste austoben: Die Organisatorin, die schon seit über dreißig Jahren mit dabei ist, leitete das Kinderturnier, wo die Nachwuchsrecken sich in Ritter-Pferd-Verkleidung beim Tjosten messen konnten. Ein anderes Erlebnis: Beim Sandsieben gab es Schätze zu entdecken.

Viele Besucher tummelten sich im Burghof von Burg Hohenfreyberg am Samstagabend

Mittelalterspektakel auf Burgruine Eisenberg: Wilde Tänze und Jubel

Die tschechische Musikgruppe Musica Canora sorgte für wilde Tänze und lauten Jubel. Am Samstagabend entführten Gwen und Tilius von „ferra igni“ in die magische Welt des Feuers. Flammen und Glut schlugen sich hoch in den Nachthimmel vor der imposanten Burgkulisse und die begeistert raunenden Zuschauer forderten am Ende noch eine Zugabe.