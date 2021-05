Mobiler Lautsprecher an Füssens Pfarrer gespendet

Die Füssener Gemeinschaft der Katholischen Arbeiterbewegung hat Präses Pfarrer Frank Deuring eine mobile Lautsprecheranlage gespendet.

10.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Eine mobile Lautsprecheranlage spendete die Füssener Gemeinschaft der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) an Präses Pfarrer Frank Deuring. Das teilt der Verein mit. Künftig soll die Anlage im Wert von 3500 Euro bei Freiluft-Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen verwendet werden.

Überreicht wurde die Technik am Ende der Maiandacht in der Kirche „Unsere Liebe Frau am Berg“ in Füssen. Insgesamt nahmen daran 30 Menschen teil. Seit Beginn der Pandemie sei die Maiandacht einer der wenigen Termine der Gemeinschaft gewesen, die nicht gestrichen wurden. Musikalisch wurde die Andacht begleitet von Petra Jaumann-Bader an der Orgel und einer kleinen Frauenschola, die sich aus dem Colloquiumchor gebildet hat.

