Berufsorientierung in Füssen: Über 1000 Schüler schnuppern in die Arbeitswelt

Bei einem Infotag in Füssen treffen Jugendliche auf Vertreter aus Unternehmen und anderen Arbeitgebern. Welche Erfahrungen Teilnehmer dabei machen.

26.10.2023 | Stand: 12:49 Uhr

Neugierig stehen die drei Jungs von der neunten Klasse des Gymnasiums Füssen am Stand von Deckel Maho im Foyer des Festspielhauses. "Wisst ihr denn, was wir machen?", fragt Peter Guggemos, Leiter der gewerblichen Ausbildung bei dem Pfrontener Unternehmen. "Fräsmaschinen", antwortet einer der Schüler sofort. "Super", lobt Guggemos und lacht. Er ist einer von vielen Firmenvertretern, die an diesem Tag im Theaterhaus am Forggensee präsent sind. "Berufliche Bildung - Zukunft für alle" lautet das Motto: Über 1000 Schüler aus dem ganzen Ostallgäu sind gekommen, um sich zu informieren, welchen Beruf sie ergreifen könnten. Zusammen mit den Ausstellern, Veranstaltern und anderen Gästen tummeln sich an diesem Aktionstag etwa 1500 Leute im Festspielhaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.