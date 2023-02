Allgäuer Motorsportler (78) gibt Fahr-Tipps für Senioren

Mit 78 Jahren noch Passstraßen fahren - für Kurt Porsche kein Problem. Er verrät, was ihn fit hält und was Senioren beachten sollen, bevor sie ins Auto steigen.

01.02.2023 | Stand: 18:43 Uhr

„Es gibt kein Bergrennen, das er nicht gewinnt“, sagen andere über den 78-jährigen Kurt Porsche aus Nesselwang. Ganz so sei es nicht, entgegnet Porsche und lacht. Er fahre nämlich nicht auf Geschwindigkeit. Sein Thema sind sogenannte Gleichmäßigkeitsprüfungen: Dabei lässt er in den Trainingsläufen eine Sollzeit notieren und muss sich in den folgenden Durchgängen möglichst an die eigene Angabe halten. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät der 78-Jährige sein Erfolgsrezept für sicheres Autofahren.

Tipps vom Motorsportler: Das sollten Senioren beachten

Das Wichtigste sei, ehrlich mit sich selbst zu sein. „Wenn ich in der Früh merke, es geht nicht, dann fahre ich auch nicht“, sagt Porsche. Was ihn seit Jahren fit halte, sei das frühe Aufstehen. Genauer: um 5.30 Uhr. Danach fahre er mit dem Fahrrad von seinem Haus zu einer Kapelle, um die Zeitung für sich und seine Nachbarn zu holen. Damit sei es aber nicht getan. Wenn man im hohen Alter noch Auto fahren wolle, seien regelmäßige Sehtests wichtig. Außerdem sollte mit einem Arzt besprochen werden, ob gegebenenfalls bestimmte Medikamente die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen.

Wenn Porsche irgendwann das Gefühl haben sollte, nicht mehr fahren zu können, werde er den Schlüssel zur Seite legen. Den Führerschein wolle er aber bis ans Lebensende behalten.

Lebenswerk Auto

„Das Auto ist mein Beruf, mein Lebenswerk“: Mit 13 Jahren habe er eine Ausbildung im Kfz-Bereich gemacht und wurde schließlich Meister in seinem Beruf. Im Jahr 1977 wechselte er seinen Job und wurde Fahrlehrer. Seit rund 14 Jahren arbeite er nun mit der Fachklinik Enzensberg in Hopfen am See zusammen: Dort bringt er interessierten Patienten mit Handicap wieder das Autofahren bei.

