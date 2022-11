Musikkapelle Weißensee begeistert Publikum im vollen Schützenhaus

Von Abba bis Polka: Buntes Programm beim ersten Jahreskonzert seit 2019. Auch die jungen Instrumentalisten beeindrucken die Zuhörer.

06.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Fast drei Jahre ist es her, dass die Musikkapelle Weißensee zuletzt zum Jahreskonzert lud. Dann kam Corona. Umso größer war die Freude bei allen Anwesenden, dass die Musikanten dieses Jahr endlich wieder ihr Können zeigen durften. Das Schützenhaus war dabei brechend voll.

Jugendkapelle gibt den Auftakt

Den Auftakt machte die Jugendkapelle des Vereins unter der Leitung von Dirigent Reinhard Böck. In Form der „Weinkeller-Polka“ von Stefan Strange eröffnete sie das Konzert mit einem traditionellen Stück mit Ohrwurm-Charakter. Es folgte der Titel „Shipwrecked“ von Ryan Nowlin, der Seefahrerlieder zu einem Medley vereint. Durch den geschickten Einsatz verschiedener Percussion-Elemente ließen die Jungmusikanten das Gefühl aufkommen, dass die Zuschauer gerade selbst auf hoher See sind und ihnen der Wind um die Ohren rauscht. Den Abschluss des ersten Teils bildete erneut ein Medley: „The Lion King“ von John Higgins reihte Stücke aus dem bekannten Disney-Film aneinander. Hierbei konnten besonders die Solo-Künstler der Jugendkapelle ihr Können beweisen. Durch den Auftritt der Jungmusikanten führte Ann-Cathrin Hartenstein mit humorvollen Ansagen.

Abba, Queeen und Schweizer Berger

Nach einer kurzen Pause betrat die Musikkapelle Weißensee unter der Leitung von Dirigent Florian Kattler die Bühne. Ihr erstes Stück trug passend den Namen „A Little Opening“, geschrieben hat es Thimo Kraas. Benedikt Höß, der unterhaltsam den zweiten Part des Abends moderierte, erzählte vor dem nächsten Lied „Pilatus: Mountain of Dragons“ von Steve Reineke die Sage zu dem gleichnamigen Berg in der Schweiz. Es folgte eine Blasmusik-Version des bekannten Klassikers Bohemian Rhapsody von Queen. Beim Stück „Tanz der Vampire“ von Jim Steinmann bekamen die Gäste im Schützenhaus einige Ausschnitte aus dem deutschen Musical zu hören. Mit dem Lied „ABBA Gold“ von Ron Sebregts, das mehrere Hits der schwedischen Gruppe enthält, ließen die Instrumentalisten die 1970er wieder auf erleben.

Nach den Ehrungen ging das Programm wieder in eine traditionellere Richtung. Die beiden Stücke „A miigeler Sound“ von Hannes Guggenmos und der Marsch „Attila“ von Julius Fucik rundeten den Abend ab. Nachdem die Jugendkapelle zuvor schon viel Beifall bekommen hatte, erntete auch die „große Musik“ tobenden Applaus der Zuschauerschaft. Dafür bekam diese noch die zwei Zugaben zu hören in Form der „Bodensee-Polka“ und des „Deutschmeister Regimentsmarsches“, die den Auftritt schließlich gelungen musikalisch abrundeten.