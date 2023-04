Nach den Betrugsvorwürfen in Seeg: Ist das 14 Millionen Euro-Projekt Geschichte?

Im Betrugsskandal um das Caritaszentrum Seeg ist die Neuaufstellung der Pflege geplatzt. Der Verein will handlungsfähig werden - und braucht einen Notvorstand.

24.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In Seeg wäre es in den vergangenen Wochen eigentlich um ein 14 Millionen Euro-Großprojekt gegangen: Das Caritaszentrum und damit die Pflege in Seeg sollte neu aufgestellt werden. Ein Investor, so wurde es damals berichtet, stand kurz vor einer Zusage. Geplatzt ist das Projekt vorerst, weil Ermittlungen gegen den Bürgermeister und den ehemaligen Einrichtungsleiter wegen des mutmaßlichen Betruges in Millionenhöhe laufen. Wie berichtet, sitzen beide in Untersuchungshaft. Der Fall sorgte über das Allgäu hinaus für Schlagzeilen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.