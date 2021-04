Mutter meldet ihren Sohn als vermisst - und findet ihn vor dem Fernseher wieder

Weil ihr Sohn nach eineinhalb Stunden nicht zurückkam, alarmierte eine Frau in Hopfen am See die Polizei. Bevor die Beamten eintrafen, fand sie ihn aber.

22.04.2021 | Stand: 13:09 Uhr

Eine Mutter aus Füssen hat ihren vierjährigen Sohn am Mittwoch als vermisst gemeldet. Wie die Frau berichtet, sei der Junge mit seinem Tretroller in Hopfen am See unterwegs gewesen. Nachdem sie ihn eineinhalb Stunden nicht mehr gesehen hatte, alarmierte die Frau die Polizei.

Hopfen am See: Der Vierjährige saß vor dem Fernseher und hörte seine Mutter nicht

Noch während die Streife auf dem Weg in Richtung Hopfen am See war, rief die Mutter erneut bei der Polizei an. Laut den Beamten fand sie ihn wohlauf im leerstehenden Gästezimmer bei ihrer Arbeitsstelle. Der Vierjährige hörte das Rufen seiner Mutter nicht, weil er vor dem Fernseher saß.

