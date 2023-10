Nach dem Pflegeskandal in Seeg fragen viele, wie es mit dem Bürgermeisteramt weitergeht

Wie geht es mit dem Bürgermeisteramt in Seeg nach der Verhaftung vom Markus Berktold weiter? Diese Frage stellen sich viele - auch bei der Bürgerversammlung

Wie geht es nach der Verhaftung von Bürgermeister Markus Berktold mit dem Bürgermeisteramt in Seeg weiter? Diese Frage, die viele Seegerinnen und Seeger umtreibt, stellte der frühere, langjährige dritte und zweite Bürgermeister der Kommune, Franz Schnitzler, am Ende der Seeger Bürgerversammlung. Berktold war Anfang des Jahres in Untersuchungshaft gekommen. Ihm wird vorgeworfen, Gelder in Millionenhöhe veruntreut zu haben. Der Prozess gegen ihn beginnt am 27. November. Der amtierende zweite Bürgermeister, Lorenz Schnatterer, der für den unter Betrugsverdacht stehenden Gemeindechef seit Jahresanfang die Amtsgeschäfte leitet, hatte vor seiner Antwort die Ereignisse der zurückliegenden neun Monate geschildert. Er steht selbst wohl nicht als Nachfolger bereit.

Seit 11. Januar steht die Welt in Seeg auf dem Kopf

Es sei 6.50 Uhr an diesem 11. Januar gewesen, als die Staatsanwaltschaft Nürnberg Schnatterer ins Rathaus zitiert habe. Seitdem sei das Leben auf den Kopf gestellt gewesen. Die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung habe man im Aufenthaltsraum gesammelt und eine Stunde lang über die Tatvorwürfe informiert. Am Abend habe er den Gemeinderat zusammengerufen und ihm diese Informationen weitergegeben. Als Schnatterer am nächsten Tag um 7.30 Uhr erstmals ins Büro kam, habe er stapelweise Unterlagen vorgefunden. Da habe er bemerkt, dass schon längere Zeit Stillstand bei den Arbeiten im Rathaus geherrscht habe. Er habe dann versucht, eine Liste mit Prioritäten aufzustellen und festzulegen, was man als nächstes anpacken wolle. Er bedankte sich für die Hilfe der Mitarbeiter in dieser Situation. Der aufbrandende Applaus der Besucherinnen und Besucher bekräftigte diesen Dank.

In Seeg wurden dubiose Verträge gefunden

Es seien zum Beispiel Verträge bei der Gemeinde vorgefunden worden, von denen man zunächst nicht wusste, ob sie gelten oder nicht. So sollte etwa die Tourist-Information in dem Teil des neuen Fenebergmarktes einziehen, der an der Stelle des früheren Gasthofes Adler neu gebaut worden war. Offenbar war aber dieser Gebäudeteil mittlerweile von einer der Ulrichs-Firmen gekauft worden, die Berktold neu gegründet hatte. Diese GmbH hatte laut Schnatterer aber wohl nicht den gesamten Kaufpreis gezahlt. Also sei zu erwarten, dass der bisherige Eigentümer, die Baufirma Brefa aus dem Unterallgäuer Woringen, den Vertrag rückabwickelt.

Rechtsanwälte sollen die zweifelhaften Verträge prüfen

Dies wäre auch im Interesse der Kommune, wie Schnatterer bestätigt. Es geht aber derzeit nicht, weil die Staatsanwaltschaft mittlerweile die Hand daraufgelegt habe und vorläufig jede Aktion verhindere. Die schon genannten, teils zweifelhaften Verträge wollte die Kommune vom Landratsamt als Rechtsaufsicht beurteilen lassen. Die Behörde habe aber geraten, sich wegen der komplexen Thematik an den Bayerischen Gemeindetag zu wenden. Auch hier riet man, wegen der Komplexität, Rechtsanwälte mit der detaillierten Prüfung zu beauftragen.

Wer wird künftig Bürgermeister in Seeg?

In der Bürgerversammlung wurde auch die Frage gestellt, ob Schnatterer nicht künftig die Amtsgeschäfte als Bürgermeister übernehmen würde. Man würde ihn wohl wählen. Bei seinem Arbeitgeber sei er derzeit zwei Tage pro Woche freigestellt, in denen er für die Gemeinde arbeite. „Wir machen so weiter, bis wir eine Lösung gefunden und die Angelegenheit in geregelte Bahnen bekommen haben“, antwortete Schnatterer nur und rief die Bürgerinnen und Bürger auf, sich bei Interesse für eine Kandidatur zum Gemeindechef zu melden. Ratsmitglied Ludwig Mayer von der Fraktion Demokratische Bürger Seeg (DBS) sagte, man würde eine gemeinsame Kandidatur mit der Fraktion Gemeinsame Zukunft Seeg (GZS) unterstützen. Eine eventuelle Neuwahl wird aber ohnehin erst aktuell werden, wenn das Verfahren gegen Berktold komplett abgewickelt ist.

