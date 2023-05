Wie geht es nach dem Diesel-Austritt am Hopfensee weiter?

Dutzende Liter Diesel sickerten am Montag in einen Zufluss des Hopfensees. Die Feuerwehr reagiert schnell. Jetzt ist klar: Die Ölsperren müssen noch bleiben.

05.05.2023 | Stand: 07:18 Uhr

Große Aufregung am Montag im Königswinkel. Einem Spaziergänger fällt am Feiertag-Vormittag ein Ölfilm auf einem Zulauf zum Hopfensee auf. Der Mann ruft die Polizei - und die rückt aus. Gemeinsam mit rund 45 Feuerwehrleuten. Großeinsatz am beliebten See mit Bergpanorama - auch mehrere Boote von Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei sind im Einsatz.

