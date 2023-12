Nach langer Pause: Viel Beifall für Musiker in Steingaden

Nach langer Pause präsentiert sich der Musikverein Steingaden mit seinem neuen Dirigenten Christoph Weiß. Das Programm reicht von Opern-Ouvertüren über moderne Blasmusik bis hin zu traditioneller Marschmusik.

03.12.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Musikverein Steingaden hatte zu seinem Jahreskonzert in die Turnhalle der Mittelschule eingeladen. Nachdem das Konzert schon pandemiebedingt mehrfach ausfallen musste und zudem die Turnhalle der Mittelschule Steingaden aufgrund einer umfassenden Sanierung bis Ende September dieses Jahres nicht zur Verfügung stand, hatte der Musikverein sein traditionelles Frühjahrskonzert zum Jahresende hin verschoben und ein Jahreskonzert daraus gemacht.

Ein sehr breites Spektrum

Der erste Dirigent Christoph Weiß, der sein Amt Anfang des Jahres übernommen hat und somit sein Debüt gab, hatte ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das ein breites Spektrum von Opern-Ouvertüren, über moderne Blasmusik bis hin zu traditioneller Marschmusik geboten hatte.

Ein abwechslungsreicher Konzertabend

Es ist erfreulich, dass sich ein 62-köpfiger Klangkörper in Steingaden gut erhalten hat und auch mit neuem Dirigenten in einer neurenovierten Schulturnhalle einem 350-köpfigen Publikum einen abwechslungsreichen Konzertabend zu bieten hatte. So legten sie festlich los mit Richard Strauss’ „Festmusik der Stadt Wien“, gefolgt von der Ouvertüre „Der Barbier von Sevilla“ aus der bekannten Rossini-Oper mit italienischem Charme. Gefolgt von „Lord Tullamore“, einem Stück des niederländischen Komponisten Carl Wittrock, das in seiner dreiteiligen Komposition einen Blick auf die irische Folk Music erkennen lässt. Nach der Ehrung verdienter Mitglieder führte der „Florentiner Marsch“ in die Pause für alle Mitglieder.

Wilder Klang wird mit viel Applaus belohnt

Mit einer Komposition des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa holten sie mit dem „March Bou-Shu“ die Leute wieder zurück, um danach Markus Ebinger, Franziska Eicher, Thomas Eicher und Wolfgang Gasser die Bühne für ihr „Hornfestival“ freizugeben. Das Stück von Kurt Gäble ist komponiert für zwei Solo-Instrumente, hat aber in seiner doppelten Besetzung einen wilden Klang und wurde mit viel Applaus belohnt. Genauso wie die folgende neuzeitliche Komposition von Toto in einer Bearbeitung Thomas Asanger als „Toto in Concert“. Mit dem Marsch „Frei Weg“ von Carl Latann endete ein ausgewogenes Konzert, das noch mit den Zugaben „In unserem Städtchen“ und traditionell mit dem „Steingadener Musikantenmarsch“ erweitert wurde. Für alle Besucher war es ein herrlicher und lang erwarteter Konzertabend, der genossen wurde.

Im Rahmen des ersten Programmteils wurde eine Reihe von Musikantinnen und Musikanten für ihre langjährige Treue geehrt. Gottfried Groß, der Bezirksleiter von Bezirk III Füssen übernahm die Aufgabe.