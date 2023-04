Gesucht in Eisenberg: alte Rezepte aus dem Allgäu

Seit über 40 Jahren ist Andreas Carle Koch. Nun will er im Rahmen der Nachbarschaftshilfe "mir helfed zemed" Familienrezepte zusammentragen.

04.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Es bleibt spannend bei „mir helfed zemed“, der Nachbarschaftshilfe in Eisenberg. Bei einem Treffen des Koordinationsteams wurden nun Ideen und Anregungen des Helfertreffens in die Tat umgesetzt.

Nachbarschaftshilfe Eisenberg mit weiterer Säule

Die Nachbarschaftshilfe will neben den drei Säulen: Hilfe, Information und Sozialer Treffpunkt noch ein weiteres Thema etablieren. Bewahren. Das Bewahren von alten Gebräuchen. Im Fall von Helfer und Koordinationsmitglied Andreas Carle geht es um den Erhalt alter Allgäuer Hausrezepte. Selbst nach über 40 Berufsjahren als Koch ist er auf der Suche nach neuen Ideen. Nun begibt er sich auf Spurensuche und hofft auf rege Beteiligung und Rezeptideen aus Eisenberg und Umgebung.

Er sucht vor allem Zubereitungen aus dem Backrohr oder Kochtopf, die über die Jahre von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Gerne können die Back- und Kochrezepte bei der Gemeinde Eisenberg in den Briefkasten gelegt oder abgegeben werden. Der 60-jährige Koch ist gespannt: „Früher hat man ja viel vegetarisch gekocht, da gab es oft nur am Sonntag Fleisch auf den Tisch. Das ist heute ja aktueller denn je!“

Allgäuer Familienzepte in Eisenberg gesucht

Sollten genügend „Familienrezepte“ zusammenkommen, wäre es sogar möglich, die kulinarischen Schätze in einem kleinen Büchlein drucken zu lassen. Zudem steht demnächst ein Vortragsabend im Dorfgemeinschaftshaus in Zell auf dem Programm: Am Donnerstag, 20. April um 19 Uhr heißt es: „Pflegebedürftig- was nun?“. Mit dem Pflegestützpunkt Ostallgäu bietet der Landkreis für Bürger kostenlose Beratung rund um die Pflege an. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Der Vortrag der Eisenberger Nachbarschaftshilfe über das Thema Erben und Vererben am Donnerstag, 6. April, im Dorfgemeinschaftshaus fällt aus.