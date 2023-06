Nachtbus rollt ab Juli wieder durch Füssen und jetzt auch durch Pfronten

In der Hauptreisesaison verkehren wieder Spätbusse in der Region, die helfen sollen das Verkehrsproblem zu linden. Heuer ist erstmals auch Pfronten mit dabei.

05.06.2023 | Stand: 17:46 Uhr

Nach dem erstmaligen Testlauf im vergangenen Jahr wird das Spätbus-Angebot in der Region heuer ausgeweitet. Vom 1. Juli bis 31. August verkehren wieder drei Sonderlinien ab acht Uhr abends zwischen Füssen, dem Bannwaldsee und jetzt auch dem Bahnhof Pfronten-Ried.

„Die Spätbusse sind bisher ganz ok angenommen worden“, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Mit der Erweiterung des Angebots um die Nachbargemeinden Pfronten und Eisenberg wolle man nun testen, ob die Busse noch stärker frequentiert und angenommen werden. Die Nachbarorte Füssen, Schwangau und Hopferau hatten sich zu diesem Zweck bereits 2022 als Träger mit den Verkehrsunterunternehmen Regionalverkehr Allgäu (RVA) und Regionalbus Augsburg (RBA) zusammengetan. Finanzielle Unterstützung gibt es auch vom Landkreis. Die Idee: Gästen und Einheimischen die Möglichkeit geben, abends beispielsweise in der Füssener Altstadt wegzugehen und dafür gerade nicht das eigene Auto in Anspruch zu nehmen. Das Projekt solle einen Beitrag zur Mobilitätswende und zur nachhaltigen Entwicklung der Region als Lebens- und Urlaubsraum leisten, hieß es bei der Vorstellung.

Nachtbus in Füssen, Schwangau und Pfronten: Wird das Angebot überhaupt nachgefragt?

Recherchen unserer Redaktion im Vorjahr zeigten: Die Spätbusse werden vor allen Dingen an Wochenenden gut angenommen. Unter der Woche dagegen gab es an manchen Tagen wenige bis gar keine Fahrgäste. „Wir hoffen, dass wenn wir die Schleife jetzt erweitern, noch mehr Leute ansprechen“, sagt Eichstetter.

Und er bedankt sich bei den Gemeinden Pfronten und Eisenberg für deren Bereitschaft, beim Spätbus mitzumachen. Kosten wird eine Fahrkarte für den Spätbus heuer 2,50 Euro (bislang zwei Euro). Kinder unter sechs Jahren sind ebenso umsonst wie Inhaber der Füssen-Card und Gästekarten aus Schwangau, Pfronten, Eisenberg und Hopferau.

Das Ticket für den Spätbus gilt in Pfronten auch für die Weiterfahrt in die jeweiligen Ortsteile. Der letzte Bus erreicht jeweils um kurz nach elf Uhr den Füssener Bahnhof. In Pfronten um 21.43 Uhr laut Fahrplan.

Nachtbus in Füssel soll helfen, das Verkehrsproblem lösen

Noch in der Schublade liegen bei der Stadt Füssen derweil Pläne für einen Shuttlebus zwischen der Achmühle (also dem Festspielhaus) und der Innenstadt. Doch auch dieses Vorhaben könnte nach Angaben aus dem Rathaus demnächst zur Umsetzung kommen und einen Beitrag zur Linderung des Verkehrsproblems zur Hauptreisezeit leisten.