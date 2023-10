Nachts parken in Pfronten künftig erlaubt und gratis

Nach heftiger Kritik von Bürgern und aus eigenen Reihen beschließt der Gemeinderat Änderungen in der Parkraumbewirtschaftung. Was künftig gilt.

28.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Auf den gemeindlichen Parkplätzen in Pfronten darf künftig auch nachts geparkt werden - Wohnmobile ausgenommen - und das gratis. Außerdem ist es künftig möglich, mit einem Parkticket sein Fahrzeug am gleichen Tag an mehreren Stellen abzustellen. Unter anderem um Mehrtagestouren oder Hüttenaufenthalte zu ermöglichen, wird zudem die Beschränkung der maximalen Parkdauer (bislang fünf Tage) aufgehoben. Das sind einige der Änderungen in der Parkraumbewirtschaftung, die der Gemeinderat nach heftiger Kritik aus der Bürgerschaft, aber auch aus eigenen Reihen beschlossen hat. So beklagten mehrere Räte, darunter Anna Kleinhans (CSU), Dr. Otto Randel (Pfrontner Liste) und Rita Kiechle (Pfrontner Liste), wie kompliziert und aufwendig die neuen Regeln geworden seien. Das sei ihr bei der Zustimmung zum Konzept nicht bewusst gewesen, so Kleinhans. Auch in der Bürgerfragestunde gab es erneut mehrere kritische Nachfragen.

