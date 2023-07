Protestaktion mit Blockade gegen Ausweichverkehr am Fernpass

Bei Stau auf der A7 und dem Fernpass missachten Autofahrer die Abfahrverbote. Aktivisten fordern die Verkehrswende und sperren dort die Ortsumfahrungen.

28.07.2023 | Stand: 14:07 Uhr

Zum Ferienstart in Bayern und Baden Württemberg veranstaltet die „Interessensgemeinschaft Verkehrswende Bayern – Tirol – Südtirol“ (IG) wieder eine Protestkundgebung mit Blockade am Fernpass. Der Protest startet am Samstag, 29. Juli, an der Ulrichsbrücke und geht von 11 bis 15 Uhr, kündigt die Interessensgemeinschaft an. Viele würden die bestehenden Abfahrverbote missachten. Darauf wollen die Aktivisten aufmerksam machen. Der Ort Vils wird wegen der Blockade in diesen vier Stunden nur schwer erreichbar sein.

Navigationssysteme leiten bei Stau auf dem Fernpass auf die Umgehungsstraßen

„Verstopfte Straßen, Lärm, Abgase und vieles mehr belästigen unsere Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, aber auch Touristinnen und Touristen, die bei uns Urlaub machen. Urlaub genau von diesen Belastungen, die sie zum Teil in ihren Städten das ganze Jahr über haben“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Problem: Staut es sich auf der A7 und dem Fernpass, fahren viele die vermeintlich kürzeren Umgehungsstraßen durch die anliegenden Gemeinden. Unter anderem leiten auch Navigationssysteme über diese Routen. Mit der Protestaktion fordert die IG eine Verkehrswende: Das Straßennetz soll nicht weiter ausgebaut, dafür das Schienennetz erweitert werden.

