Nazi-Jet in Höfen bei Reutte erregt großes Aufsehen

Bei der Nacht der Museen im Ostallgäu und Außerfern zieht eine Messerschmitt ME 262 alle Blicke auf sich. Wie dieser Flieger in die Region kam.

16.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist eine echte Rarität, die dort in dem kleinen Hangar gleich hinter der Allgäuer Grenze schlummert. Lackiert in grün-grauer Tarnfarbe – so als käme sie gerade erst von einem Kampfeinsatz zurück. Ein imposantes und zugleich schauderhaftes Bild, das die Messerschmitt ME 262 dort abgibt. Das Nazi-Flugzeug, das als erster Düsenjet der Geschichte gilt, ist seit wenigen Wochen in Höfen bei Reutte zu sehen. Erstmals konnten Besucher die Maschine nun auch bei der grenzüberschreitenden Nacht der Museen am Wochenende im Ostallgäu und Außerfern bestaunen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.