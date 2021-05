Boulebahn im Nesselwanger Kurpark ist startklar

Die Anlage bei der Alpspitzhalle soll bald genutzt werden können. Sie verdrängt allerdings auch ein beliebtes Angebot.

18.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Jetzt muss nur noch der Rasen rundrum anwachsen und die Pandemielage besser werden, dann kann sich die neue Bouleanlage bei der Alpspitzhalle in Nesselwang zu einem Treffpunkt entwickeln. Wie Bürgermeister Pirmin Joas im Marktgemeinderat sagte, hat der Bauhof der Gemeinde die Anlage im Kurpark errichtet. Den Vorschlag von Petra Wörz (Freie Wähler), eine Ausleihmöglichkeit für die zum Spielen nötigen Kugeln zu schaffen, nannte Joas eine gute Idee.

Nesselwanger Wellenbahn war Nachbarn zu laut

Allerdings, darauf machte Gerhard Korn in der Bürgerfragestunde aufmerksam, ist die Boulebahn an der Stelle entstanden, an der vergangenes Jahr der Pumptrack „Wellenbahn“ stand. Die sei von den Jugendlichen sehr gut angenommen worden und hätte deshalb eine Fortsetzung verdient, meinte Korn.

Aber nicht an diesem Standort, an dem die Anwohner recht wenig Spaß gehabt hätten, entgegnete der Bürgermeister. Man habe die Wellenbahn vom 23. August bis Ende September erneut gemietet, was angesichts wachsender Nachfrage nicht mehr ganz so einfach sei. Allerdings sei der Standort noch unklar.

