Spaziergängerin überrascht Exhibitionisten in Nesselwang

In Nesselwang hat eine Spaziergängerin einen Exhibitionisten beobachtet und in die Flucht getrieben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

30.06.2022 | Stand: 12:54 Uhr

Eine Spaziergängerin hat am Mittwochabend einen Exhibitionisten in Nesselwang überrascht und in die Flucht getrieben. Die Frau war laut Angaben der Polizei auf einem Fußweg nahe der Fichtenstraße unterwegs, als sie den Exhibitionisten bemerkte. Dieser stand in einiger Entfernung und zeigte sein entblößtes Glied vor.

Frau ertappt Exhibitionisten in Nesselwang

Die Spaziergängerin rief den Mann laut an, woraufhin sich dieser fluchtartig entfernte. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Eine genaue Beschreibung des Mannes gibt es nicht. Die Polizei Füssen ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der folgenden Nummer zu melden: 08362/91230.

