Nesselwang vermeldet einen Übernachtungsrekord

Bürgermeister Joas führt die 320.460 Nächtigungen auf einen Nachholbedarf zurück. Das neue Tourismusjahr startete in der Marktgemeinde aber durchwachsen.

26.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„2022 war ein außerordentlich gutes Jahr. Es bestand ein großer Nachholbedarf im Tourismus, nachdem es keine Coronabeschränkungen mehr gab. Und bei den Übernachtungen haben wir einen neuen Rekord erzielt“, so lautete das Fazit des Nesselwanger Bürgermeisters Pirmin Joas, der bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats den Tourismusbericht für das Jahr 2022 vorstellte. Neben den guten Übernachtungszahlen war „das ein Jahr der Veranstaltungen – wir können zufrieden sein“, so Joas. Allerdings bedeuten diese guten Ergebnisse nicht, dass „wir uns ausruhen können, sondern dass wir weiterhin etwas tun müssen“, warnte er. So sei beispielsweise die ganzjährige Auslastung der Betriebe noch nicht gut, da etwa zwei Drittel der Umsätze im Sommer erwirtschaftet werden und die Aufenthaltsdauer weiterhin rückläufig ist.

Millionen-Umsätze werden erzeugt

Pirmin Joas wies auch noch einmal auf die Bedeutung des Tourismus für die heimische Wirtschaft hin: Nach Untersuchungen des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr München (dwif e.V.) für den Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben werden in der Marktgemeinde Nesselwang durch den Tourismus Umsätze von mehr als 36 Millionen Euro im Jahr erzeugt. So betrage allein der Umsatz beim Wohnmobilstellplatz im Durchschnitt 41 Euro je Tag und Person. Bei den Privatvermietern werden im Schnitt 82 Euro pro Tag und bei den gewerblichen Vermietern etwa 127 Euro pro Tag und Gast Umsatz generiert.

Bei "Tourismusintensität" im grünen Bereich

In diesem Zusammenhang steht auch eine Zahl, die die so genannte „Tourismusintensität“, also das Verhältnis von Nächtigungen zur Einwohnerzahl, ausdrückt, erklärte der Bürgermeister. Hat eine Gemeinde einen Wert über 200 so gebe es dort eine touristische Monokultur, was bedeutet, dass die Gemeinde wirtschaftlich fast ausschließlich vom Tourismus abhängig ist. Nesselwang habe einen Wert von lediglich 82, da es hier eine „glücklicherweise diversifizierte Wirtschaft mit vielen Standbeinen“ gibt, so Joas. Im Vergleich dazu hat der Spitzenreiter der Tourismusorte im Allgäu einen Wert von 278 – in Südtirol liegt er bei 230.

Verbesserungen vorgenommen

Das vergangene Jahr habe man zudem genutzt, um einige Verbesserungen in verschiedenen Bereichen voranzubringen. Dazu gehörte es unter anderem, die neue Organisationsform der Touristinformation zu Ende zu bringen, die Infrastruktur (Freizeitanlage Feriendorf) zu verbessern und die Digitalisierung (Auslastungsdaten) zu erhöhen. Auch in den Bereichen Marketing (neues Erscheinungsbild) und Personal wurden Verbesserungen umgesetzt.

Bei seinem Ausblick meinte Joas, das Tourismusjahr 2023 habe herausfordernd angefangen. Aufgrund der durchwachsenen Wetterverhältnisse und der hohen Energiepreise waren die Übernachtungszahlen in den Monaten Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um etwa 7,7 Prozent zurückgegangen. Auch die Zahl der Gäste hatte sich um 6,7 Prozent reduziert. Zudem verringerte sich die Auslastung der Gastgeber um 3,3 Prozent. In den darauf folgenden Monaten zeichnet sich aber wieder eine deutliche Besserung ab, erklärte Joas.

Geplant: Großveranstaltungen und Erhalt des Prädikats "Luftkorort"

Sein Ausblick für den weiteren Verlauf des Jahres 2023 lautet: „Wir hoffen auf ein gutes Jahr mit einer guten Sommersaison. Zudem hoffen wir auf eine normale Wintersaison.“ Zudem seien mehrere Großveranstaltungen und der Erhalt des Prädikates „Luftkurort“ geplant. Dafür müssten zur Verbesserung der Infrastruktur sogenannte Terrainkurwege ausgewiesen werden. Allerdings warnte Joas auch vor diversen Risiken durch die hohe Inflation, die stark gestiegenen Energiepreise und den Arbeitskräftemangel in der Gastronomie. Er zeigte sich aber über-zeugt, dass Nesselwang nach wie vor ein attraktiver Urlaubsort ist und deshalb der Inlandsurlaub im Ort weiterhin attraktiv bleibe, betonte er.

Tourismus 2022 in Nesselwang in Zahlen: