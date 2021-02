Neue Eigentümer in Buching: Reha–Klinik ist wieder in Betrieb

Die psychosomatische Fachklinik war mehrfach von der Schließung bedroht. Seit Januar ist die Kur+Reha GmbH Eigentümer. So ist die Klinik aufgestellt.

17.02.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Lange war die Zukunft der psychosomatischen Fachklinik in Buching ungewiss. Unter neuen eigentümern ist nun der Betrieb nach einer kurzen Pause wieder aufgenommen worden – seit dem 4. Januar werden dort wieder Patienten behandelt. Aktuell versorgen die Mediziner etwa 90 Reha–Patienten, sagt Bastian Bammert. Er ist Pressesprecher der Kur+Reha GmbH. Das gemeinnützige Unternehmen, das seinen Sitz in Freiburg hat, übernahm die Psychosomatische Reha-Klinik in Buching. In den vergangenen Jahren mussten die Mitarbeiter immer wieder zittern – wie berichtet war die Einrichtung mehrmals von der Schließung bedroht.