Nach fast 15 Jahren Streit: Neuer Feneberg-Markt in Pfronten eröffnet

Ruhe vor dem Sturm: Am Donnerstag eröffnet der neue, deutlich erweiterte Feneberg-Markt in Pfronten-Ried. Lange hatte es gedauert, bis der Lebensmittelhändler einen Ersatz für seinen längst zu klein gewordenen Markt an der Allgäuer Straße verwirklichen konnte. Der wird nun übrigens in einen Drogeriemarkt umgestaltet.