Neuer Leiter der Berufsschule in Füssen ins Amt eingeführt

Christian Vogt übernimmt den Posten von Alfred Unsin in der Außenstelle Füssen. Er legt Wert auf eine fundierte und umfassende duale Ausbildung.

21.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Über den nahtlosen Übergang in der Leitung der Außenstelle Füssen der Berufsschule Ostallgäu vom bisherigen Leiter Alfred Unsin auf seinen Nachfolger Christian Vogt freute sich Schulleiterin Ulrike Devries bei dessen offizeller Einführung. Unsin war Ende Juli in die Altersteilzeit getreten und bereits am 1. August hatte der gebürtige Kemptener Vogt seinen Dienst in Füssen angetreten. An der Außenstelle wird neben Einzelhändlern und Tourismuskaufleuten in den Fachbereichen Schreiner/Zimmererhandwerk sowie im Metallbereich beschult.

Fachkompetenz und Flexibilität

Schulleiterin Devries bescheinigte Vogt eine hohe Fachkompetenz und Flexibilität. Er hatte seine Berufslaufbahn mit der Ausbildung als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer begonnen und war nach der Erlangung der Hochschulreife (BOS), Fachrichtung Technik, und mit dem Studium Lehramt an Berufsschulen an der TU München abgeschlossen. In der Folgezeit seiner Berufstätigkeit kam er nach mehreren Zwischenstationen in Bayern an die Berufsschule Kaufbeuren, wo er im Bereich Anlagen- und Industriemechaniker eingesetzt wurde. Neben der IT-Systembetreuung war er ab 2014 Mitarbeiter der Schulleitung und bekam so einen Einblick in die administrative Tätigkeit und somit auch das „Rüstzeug“, um als neuer Außenstellenleiter in Füssen zu arbeiten. „Ich freue sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Füssener Arbeitsstab, um den Auszubildenden das bestmögliche Ergebnis zu vermitteln, nämlich eine fundierte und umfassende duale Ausbildung“, sagte Vogt.

Kleine, aber feine Außenstelle in Füssen

Als stellvertretender Landrat zeigte sich Dr. Paul Wengert sicher, dass Vogt durch die in der Vergangenheit gemachten vielfältigen Erfahrungen und durch sein dadurch erworbenes Wissen und Können befähigen, die neue Aufgabe als Leiter der Außenstelle Füssen der Ostallgäuer Berufsschule zu meistern. „Der Landkreis Ostallgäu als Sachaufwandsträger ist sehr zuversichtlich, dass Sie die an sie gestellten Aufgaben das hier sehr gut machen und Sie können sich sicher sein, dass der Landkreis und die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit dieser kleinen, aber feinen Außenstelle pflegen werden – so wie das auch bisher der Fall war“, betonte Wengert. Der Landkreis habe in den vergangenen Jahren viele bauliche Maßnahmen umgesetzt, um dieses Schulhaus fit für die Zukunft zu machen. Es wurden dabei seit 2020 mehr als 1,3 Millionen Euro investiert – und jeder einzelne Euro davon sei gut in die Zukunft des Landkreises angelegt. Die Berufsschule Ostallgäu mit ihrer Außenstelle in Füssen sei ein integraler und wichtiger Teil der Bildungslandschaft Ostallgäu. „Das war nicht immer so“, sagte Wengert und erinnerte dabei an die 1990er Jahre, als im Rahmen der vom Freistaat geplanten Reform des Berufsschulwesens mit der Schaffung von Kompetenzzentren die Außenstelle Füssen auf Messers Schneide stand.